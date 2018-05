Knuste rude og stjal smykker

Et hus på Lerskovvej ved Enderslev nør Hårlev skal have en ny rude i et vestvendt havevindue, da husejeren ifølge politiet døgnrapport har haft ubudne gæster, der knuste ruden for at komme ind i huset. Skuffer og skabe i hele huset er blevet åbnet og gennemrodet, inden indbrudstyven(e) er forsvundet igen ud igennem det samme vindue, de kom ind ad.