Knallertkører stak af fra motorcykelbetjent - og endte i en bøderegn

Bøderegn over påvirket knallertfører i Algade i Store Heddinge. Sådan indleder Midt- og Vestsjællands Politi sin beskrivelse af en sag på døgnrapporten for søndag.

Betjenten tændte udrykningssignalet på motorcyklen for at tilkendegive, at knallertføreren skulle standse, men det efterkom den 41-årige ikke. Han satte i stedet farten op og forsøgte at køre fra politiet.