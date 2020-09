Knaldet for spritkørsel på ulovlig knallert

En 56-årig mand fra Karise fik mandag eftermiddag lidt at tænke over, da politiet standsede ham på Køgevej i Hårlev. Det skete klokken 16.50, og manden er nu sigtet for spirituskørsel på en knallert, som politiet fra en start af mistænkte for at være konstruktivt ændret - og dermed ulovlig.