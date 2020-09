Klubaften med opsamling af skrald under klinten

Mandag aften var en lidt alternativ aften i Sejlklubben Rødvig Stevns' ungdomsafdeling. I stedet for at rigge joller til med sejl, sværd og ror, tog trænere og nogle friske unger ud i to følgebåde og sejlede ud under klinten ved Stevnsfortet. Her gik i ungerne i land under klinten for at samle skrald, hvor det er svært fremkommeligt og ingen andre har samlet.