Til venstre ses Lasse Mathias Holm-Jensen, der spiller ærkediakonen »Frollo«, i midten ses Sally Jensen, der spiller sigøjneren »Esmeralda«, og til højre ses Mikkel Olsen, der spiller klokkeren »Quasimodo«. Foto: Stevns Friluftsscene

Klokkeren fra Notre Dame indtager friluftsscenen

Stevns - 14. maj 2018 kl. 05:45

Kom og se Friluftsscenens 30. sommerforestilling »Klokkeren fra Notre Dame«, skriver Stevns Friluftsscene i en pressemeddelelse.

Søndag 24. juni klokken 14 er der premiere på årets sommerforestilling med tekst, sang og musik af Sebastian.

Forestillingen er den 30. sommerforestilling i Friluftsscenens historie og bliver én af de største opsætninger til dato og allerede nu kan man bestille sin billet - billetsalget er netop gået i gang.

Premieredagen er iøvrigt den samme dag som Rødvig Revyen - Revyperler har premiere på sin 10. sæson om aftenen klokken 20, så den dag bliver i sandhed en stor premieredag for scenekunsten her på Stevns.

De fleste kender historien om krøblingen Quasimodo, der holdes indespærret i Notre Dame-kirken af sin strenge herre, ærkediakonen Frollo. Mod Frollos vilje sniger Quasimodo sig ud fra kirken for at deltage i Narrenes Fest, en fest, hvor Quasimodo pludselig spiller en vigtig rolle. Det bliver startskuddet til en smuk og ubarmhjertig kærlighedshistorie mellem den vanskabte klokker Quasimodo og den smukke sigøjner Esmeralda.

Musicalen er baseret på Victor Hugos roman fra 1831 og bliver i Sebastians udgave til et overflødighedshorn af flot musik, storladne sange, forførende dansetrin, sjove, skæve, skræmmende og sympatiske karakterer, rappe replikker, drama, begær, besættelse, jalousi, magt og afmagt, kærlighed, straf og barmhjertighed. Musicalen har alt, hvad der hører til en stor musical, og Friluftsscenen har sat alle kræfter ind for at markere deres 30. sommerforestilling med pomp og pragt.

Instruktør er for andet år i træk Jens Damsager Hansen, og ny på holdet er Per Nørby Holm, der sørger for velklingende musik og sang. Jaqueline Lillevang Hansen tager sig af koreografi, og aldrig før har der været så mange danse med.

Kulisserne ligesom kostumer og rekvisitter arbejdes der også på højtryk for at have klar til premieren søndag d. 24. juni. Rollelisten byder på både nye og gamle ansigter.

Økonomisk er forestillingen støttet af Østsjællands Andelsvaskeris Fond, der yder bidrag til kostumer, kulisser og rekvisitter, samt af Vemmetofte Kloster og Lions Stevns.

Billetter kan bestilles på www.stevnsfriluftsscene.dk, på mail billetter@stevnsfriluftsscene.dk og på tlf. 26199957.

Pris: 125 kroner for voksne og 60 kroner for børn 7-14 år.

Derudover er det muligt at købe en skovturspakke, der foruden billet til forestillingen indeholder en picnickurv fra Restaurant Harmonien med alverdens lækkerier til 1 person. Skovturspakken koster 275 kroner for voksne og 210 kroner for børn.

Klokkeren fra Notre Dame spiller på Amfiscenen v. Gymnastikefterskolen Stevns, Boestoftevej 54A, 4660 Store Heddinge

Spilledage:

Søndag 24. juni kl. 14

Mandag 25. juni kl. 19

Onsdag 27. juni kl. 19

Lørdag 30. juni kl. 14

Lørdag 30. juni kl. 19

Søndag 1. juli kl. 14