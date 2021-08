Se billedserie Klintekongen har fattet sit mjødhorn og betragter sit store rige fra sin plads i den magiske have i Holtug. Foto: Kenn Thomsen

Klintekongen har lagt sig til rette i Holtug

Stevns - 08. august 2021 kl. 06:54 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

De fleste statuer - navnlig dem, der forestiller generaler eller kongelige personer - står oprejst. Så kan han (de fleste af dem er mænd) skue ud over havet, landskabet, sin hær eller sit folk. Og kongens undersåtter kan lægge hovederne bagover og skue beundrende op på ham.

Men i Holtug er det anderledes. Her kan man nu se selveste Klintekongen ligge ned, mens han løfter hovedet op og støtter sig til underlaget med sin højre arm. Den venstre arm holder fast i det store drikkehorn, mens de støvlebeklædte fødder strækker ud mod landskabet til højre. Her skimter tilskueren flere mindre huse samt Sankt Katharina Kirke, som Klintekongen, ifølge sagnet, havde et særligt forhold til. Det må være grunden til, at det ikke er landsbykirken i Holtug, der blev en del af figuren.

Hans Majestæt er med sit lange skæg, sine lysende øjne og kongekrone på hovedet næppe en herre, som man spøger med. Ingen tvivl om, at han tager sit hverv som stevnsboernes hersker meget alvorligt, omend hans liggende stilling indbyder til, at børn og barnlige sjæle kravler rundt på ham. Det er vist nok en del af ideen.

For Klintekongen har taget plads i sin egen magiske have, der er indrettet med borde-bænke sæt og plantede frugttræer - ikke langt fra shelteret ved gadekæret med mulighed for at lave mad på fællesgrillen eller spille bold på Grønningen.

Enormt spændende job

Indvielsen af træskulpturen fandt sted fredag eftermiddag, hvor omkring et halvt hundrede mennesker havde taget imod invitationen fra Holtug Borgerforening til at byde Klintekongen velkommen til Holtug.

Her stod den fynske trækunstner: Allan Bo Jensen fra Skulturværkstedet - som senest stod for tilblivelsen af Odin og Thor i Solgårdsparken - stadig i arbejdstøjet, for han manglede stadig nogle detaljer, før værket er helt færdigt. Han har været i gang hele ugen med sine 10 motorsave at forvandle den otte tons tunge egetræsstamme til en version af Klintekongen.

Det har været en »enormt spændende opgave«, lod han forstå.

- Jeg er en gammel træmand, der har klatret i træer i 40 år. Denne her stamme er mellem 325 og 350 år gammel. Forleden da var jeg sammen med sine kone nede ved vandet og læste om et søslag på Køge Bugt i 1657. Det er nok sådan cirka på den tid, da dette egetræ var lige så stort som de små æbletræer, der står her foran, sagde han.

Stammen havde en diameter på 1,40 meter og har været en del af en gammel eg, der blev fældet vest for Herfølge. Ifølge Allan Bo Jensen var det »godt træ at skære i«.

- Men det har været varmt. Det var aldrig gået, hvis ikke Villy og Inga var kommet og serveret kaffe og hjemmelavet squashkage, sagde han.

Formanden for Holtug Borgerforening: Hans Kristensen sørgede på tilsvarende vis godt for sine gæster, der ved receptionen blev beværtet med kolde drikkevarer samt frugt og snacks. Og så takkede han alle, som burde takkes, for deres bidrag til realisering af projektet og kom med bonusoplysningen, at foreningen overvejer at lægge kridtsten som et fundament rundt om træskulpturen.

Ros og penge til Holtug

Projektet har fået støtte fra Stevns Kommune i form af 41.500 kroner fra kulturpuljen. Men AET-udvalget stillede som betingelse for støtten, at Holtug Borgerforening selv skaffede midlerne til udskæringen. Regningen lød på 46.500 kroner, hvoraf borgerforeningen selv lagde de 26.500 kroner og derudover gennemførte en husstandsindsamling for at skaffe resten. På 10 dage lykkedes det således at indsamle 20.852 kroner blandt byens borgere.

Den lokale opbakning fik roser i den radikale kommunalbestyrelsesmedlem Line Krogh Lays indvielsestale. Hun hæftede sig især ved det store engagement og tilsvarende virkelyst, der kendetegner Holtug, og på den baggrund fandt det helt på sin plads, at Klintekongen nu er rykket lidt væk fra Klinten og fået øjnene op for de stevnske landsbyers kvaliteter.

- En stor hersker har bolig mange steder, og nu kan alle få glæde af Klintekongens visdom. Jeg vil glæde mig til at tage en tur til Holtug for at få en alvorlig snak med Klintekongen, når der er brug for det, sagde Line Krogh Lay.

Hun mente på den baggrund nok, at han var til at tale med, hvis andre monarker skulle finde på at besøge hans rige.

- Før i tiden sagde man, at kongen af Danmark ikke turde krydse Stevnsåen, fordi Klintekongen boede her. Men det gjorde Christian den Fjerde som bekendt, så det er nok en sandhed med modifikationer. Han havde jo også en vogn med fire sorte heste, sagde Line Krogh Lay.