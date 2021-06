Klintebussen, som den så ud sidste sommer, er her nået til Store Heddinge. Foto: Henrik Fisker

Klintebussen kører igen fra på mandag

Stevns - 24. juni 2021 kl. 06:19 Kontakt redaktionen

Af Henrik Fisker

Sidste år genopstod Klintebussen som lyn fra et klar himmel, da Stevns Kommune med meget kort varsel omsatte regeringens coronatilskud til turismen til gratis bustransport langs Stevns Klint. Tiltaget blev så stor en succes, at partierne bag budgetaftalen sidste efterår besluttede at gøre ordningen permanent og derfor afsatte 325.000 kroner på dette års budget til at lade bussen køre igen denne sommer.

Det sker igen fra på mandag 28. juni og frem til og med søndag 29. august. Ni uger med tre daglige dobbeltture mellem Rødvig Havn og Bøgeskovhavn. Ordren blev igen i år vundet af Strøby Turist i konkurrence med en anden tilbudsgiver. Kommunen havde indbudt tre vognmandsfirmaer til at give tilbud, hvor Strøby Turist har givet et bud på 250.000 kroner. Det har kommunen valgt at tage imod, og Strøby Turist har fået option på ordren igen i 2022, hvis dette års kørsel forløber tilfredsstillende.

Sidste år havde Klintebussen i gennemsnit 54 påstigende passagerer om dagen, og udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K) var efter den politiske godkendelse af at sætte Klintebussen i drift igen i år ikke i tvivl om, at det er den faste køreplan med stop langs Klinten, der har gjort den til en succes. Tidligere kørte bussen nærmest rundt i hele Stevns Kommune, men uden det store antal passagerer.

- Vi genoptager kørslen med stort set samme rute og køreplan som sidste år, siger han.

AET-udvalget understregede i sin godkendelse af dette års kørsel, at det skal være muligt for handikappede at benytte bussen. Desuden blev der givet tilladelse til, at der kan opsættes og uddeles turismerelevante reklamer i bussen. I praksis vil f.eks. Rødvig Kro og Badehotel godt kunne reklamere i bussen, mens Bilka ikke kan.

Tre daglige dobbeltture

Klintebussen starter og slutter sine ture på Rødvig Havn med afgang alle ugens dage kl. 10.00, 13.00 og 16.00. Herfra går det videre til Rødvig Station, Rødvig Ferieby, Boesdal Kalkbrud - hvor passagererne må stå af og på ved Korsnæbsvej på grund af entreprenørarbejdet på Boesdalsvej - Højeruplund og Stevns Fyr til Store Heddinge Station. Her kan man stige af og på kl. 10.45, 13.45 og 16.45. Turen går videre til Mandehoved, Holtug og Bøgeskovhavn med ankomst kl. 11.15, 14.15 og 17.15.

I modsat retning kører bussen fra Bøgeskov Havn kl. 11.30, 14.30 og 17.30 ad samme rute tilbage til Rødvig Havn med ankomst kl. 12.30, 15.30 og 18.30. Tilbageturen klares således 15 minutter hurtigere end udturen. Tiderne på Store Heddinge Station er kl. 11.55, 14.55 og 17.55, og da toget i retning mod Hårlev kører netop i minuttal 55, risikerer passagererne derfor at miste forbindelsen til toget.

Passagerer på ruten kan stoppe Klintebussen blot ved at stille sig ud i vejkanten og vinke, når den kommer. Man er velkommen til at tage sin cykel, barnevogn eller kørestol med i bussen. Hunde må også gerne komme med, så længe de ikke er til gene for de øvrige passagerer. Bussen kan medtage op til 19 personer.

På Stevns Kommunes hjemmeside: stevns.dk kan man se hele køreplanen samt læse om en række af de turistseværdigheder, som bussen passerer på sin rute. De samme informationer vil chaufføren efter bedste evne give undervejs på turen.