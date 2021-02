Elever fra Den Skandinaviske Celloskole giver koncert for Mogens Haugaards køer i Lund. Privatfoto

Klassisk cellokoncert for køer

Stevns - 04. februar 2021 kl. 17:14 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

Mange kender sikkert børnesangen: Jens Hansen havde en bondegård, hvor der var »miav-miav her, miav-miav der, og buh-buh her, og buh-buh der, og prr-prr her, og prr-prr der«.

Men sådan er det ikke på Mogens Haugaards bondegård, for her lytter køerne til klassisk musik.

Stevns' tidligere borgmester Mogens Haugaard har Hereford kvæg, som han under stor og munter bevågenhed hvert forår lukker dansende ud på græs.

Og hvorfor køerne »danser«, kom man måske et par klovskridt nærmere, da en lille cellotrio i sidste uge gav staldkoncert for Mogens Haugaards musikalske køer.

- Jeg har siden efteråret 2020 spillet klassisk musik for køerne hver dag i højttalere, fortæller han og forklarer, at lyden stammer fra hans cd-samling af klassisk musik.

Baggrunden for de unikke ko-producerede stald-events skal man finde i Scandinavian Cello School, som den internationalt kendte og prisbelønnede cellist: Jacob Shaw oprettede på Stevns i 2018.

De tre unge kvinder, som for nyligt spillede for Haugaards veltilfredse køer, er en del af de mange danske og udenlandske musikere, som kommer til Stevns for at dygtiggøre sig.

- Jeg holder meget af mad, og vores musikerhold er altid med til at tilberede maden, som de for eksempel selv kan fiske, og som altid består af lokale råvarer, fortæller Jacob Shaw, der spænder buen og sætter trumf på:

- Og Mogens' bøffer er de bedste, jeg har smagt, lyder det fra den omrejsende internationale kunstner.

Fremmer dyrevelfærd

Mogens Haugaard oplyser, at Jacob Shaw kontaktede ham sidste efterår og foreslog ham, at han begyndte at spille klassisk musik for køerne. Celloskolens skaber supplerer:

- Det gjorde jeg, fordi jeg havde oplevet i Japan, hvordan man både masserede og spillede musik for køerne og derfor frembragte det dyreste og bedste oksekød i verden: kobekød, siger Jacob Shaw, der med projektet på bondegården i Lund vil bevise, at musikken vil gøre Haugaards kød endnu bedre.

- Nu har køerne hørt musik fra cd, og nu skal de lytte til det live. Når de bliver slagtet i april-maj, så er jeg sikker på, at de smager endnu bedre, siger en selvsikker Jacob Shaw.

Køernes ejer kan kun give cellisten ret efter, at hans Hereford-kvæg har tygget drøv til Beethoven, Bach, Grieg og Mozart.

- Stressede køer er ikke dyrevelfærd, og det giver dårligt kød, forklarer Mogens Haugaard.

- Vi kan stå og klø køerne i panden, mens de spiser, også selv om der kommer fremmede. Og de var overhovedet ikke negativt påvirket af, at der sad nogle musikere halvanden meter fra dem og spillede så smukt, siger han.

Så både musikeren og landmanden er sikker på, at deres fælles projekt vil forbedre kødkvaliteten.

Så hvem ved, om man i fremtiden kan bestille en bøf med strygekvintet, eller noget hakket med fanfare og pauker eller noget skært med en stille ouverture til boeuf stroganoff.

Staldkoncert 25. april

Ligesom Mogens Haugaard er politiker ved siden af sin og fru Louises kvægavl, så har Jacob Shaw også en professionel karriere at passe.

Snart skal han på turné med otte internationale solister i både udlandet og i Danmark, hvor man sidstnævnte sted laver en særlig Scandinavian Cello School landsbykoncert-turné, der præsenteres af skuespiller og tv-vært Peter Kær.

Landsbykoncerterne skal rejse donationer til lokale initiativer i samarbejde med Stevns Frivillighedscenter. Til koncerterne vil der være smagsprøver og salg af lokale produkter fra bl.a. Stevns Andelsbryggeri, Stevns Specialiteter og Haugaard Hereford.

Planen er, at når de efterspurgte verdensstjerner er færdig med turnéen, som omfatter både Paris og London, så åbnes der - hvis coronaen vil - op for en staldkoncert i Lund i april, hvor publikum på to ben kan nyde den klassiske musik sammen med de firbenede.

Tyg blot videre på den, for det er ganske sandt.