Klassen kunne fejre 50-års jubilæum

- Det var fantastisk at høre, hvad de enkelte havde formået at uddanne sig til, og hvordan deres liv ellers havde formet sig. Alle havde ordet, for at fortælle, men ellers blev der også snakket livligt under og efter maden, lyder det fra Sten Sjølund, der selv var én af eleverne, som kunne fejre jubilæum: