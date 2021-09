Se billedserie Johs. Johansen fik med tydelig grafik og store typer vist, hvad det hele går ud på, når 2,3 millioner kubikmeter slam skal dumpes i Køge Bugt i forbindelse med Lynetteholm-projektet. Foto: Sejer Folke

Klart budskab afleveret til ministeren: Vi ønsker ikke dumping af slam i Køge Bugt

Stevns - 18. september 2021 kl. 06:15 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

En delegation bestående af Johs Chr. Johansen, Sejer Folke og Mogens Haugaard repræsenterede fredag Stevns for at aflevere et klart budskab, da Kystens Parlament fandt sted i København med Miljøminister Lea Wermelin som åbningstaler.

Miljøminister Lea Wermelin åbnede fredag Kystens Parlament i Altingets gård på Ny Kongensgade i København.

Tre repræsentanter fra Stevns var taget ind for at aflevere et utvetydigt budskab til ministeren og tale kommunens sag: Stevns ønsker ikke, at der skal dumpes 2,3 millioner kubikmeter delvist forurenet slam I Køge Bugt.

De tre var de to kommunalbestyrelsesmedlemmer Sejer Folke (EL) og Mogens Haugaard (Nyt Stevns) samt journalist og formand for Fritidshusejernes Landsforening, Johs. Chr. Johansen, der bor i Strøby Egede.

- Borgmester Anette Mortensen har udtalt sin fuld støtte og opbakning til Stevns kommunes repræsentanter på Kystens Parlament og har over for os udtrykt sit håb om, at dumpingen af forurenet slam i Køge Bugt kan forhindres, siger Johs. Johansen, da DAGBLADET fangede ham på en mobilforbindelse, mens konferencen foregik mellem klokken 9 og 15.

Fokus på dumping Kystens Parlament er et arrangement, der afholdes af Landsforeningen Levende Hav (levendehav.dk), og der sættes spot på forskellige problemer ved danske kyster.

Repræsentanterne for Stevns satte tydeligt fokus på den planlagte dumping af 2,3 millioner kubikmeter delvist forurenet slam i Køge Bugt fra Lynetteholm-projektet i København.

- Det dumpede slam lægger sig ikke fredeligt og stille på havbunden, men hvirvles allerede ved dumpingen rundt og spredes. Havet er ikke et dagligstuegulv, her er konstant strømme i forskellige retninger, ligesom bølger og blæst flytter rundt på materialer. Der er en årsag til, at der ligger sten og sand ved stranden, siger Johs. Johansen:

- Slammet kan forurene badestrande i et stort område, og forureningen med kviksølv, tungmetaller, samt indholdet af næringsstoffer som kvælstof og fosfor er skadelige for fiskeriet. Dumpingen vil også påvirke et Natura 2000-område, og vil kunne udgøre en trussel mod Stevns Klint status som verdensarv.

Repræsentanterne fra Stevns har undersøgt om der findes alternativer. Og det gør der.

- Flere danske virksomheder kan behandle slammet og om ikke andet fjerne vand og gasser, så mængden reduceres voldsomt og kan anbringes i deponi på landjorden, forklarer Johs. Johansen.

Alle aspekter om dumpingen blev ved Kystens parlament præsenteres i en pjece, der det blev uddeles på dagen. Det er også en pjece, som kan ses i en pdf-udgave, der distribueres til alle organisationer med en hjemmeside på Stevns.

Minister i tale Sejer Folke kan efter mødet supplere med, at han kort fik talt med Miljøministeren om problemet, og han afleverede i den sammenhæng i pjece til hende, som tydeliggør, hvad det er Stevns mener om den sag.

- Hun tog pjecen og oplysningerne med tilbage til ministeriet. Jeg nævnte jo så også for Lea Wermelin, at vi er utilfredse med, at der ikke har været mulighed for at klage over beslutningen, hvilket hun gled af på ved at sige, at det er helt normalt ved en anlægslov. Men til det kan jeg kun sige, at det er jo et valg politikerne så har taget, at de ikke ønsker at høre folk, siger Sejer Folke, der også peger på, at dumpingen er stik imod alt , hvad ministeren sagde i sin åbningstale, så det give ikke nogen mening at holde fast i at slammet skal dumpes i Køge Bugt.

En politisk tabersag Mogens Haugaard mener også, at det vil være en tabersag for regeringen at stå fast på den del af Lynetteholm-projektet.

- Det er jo stik imod den politiske dagsorden i øvrigt. I dag er der jo fuldstændig enighed om, at vi skal rydde op efter os og ikke svine mere til. Så det giver slet ikke nogen mening, hvis man holder fast i at dumpe så mange kubikmeter slam i Køge Bugt, siger Mogens Haugaard.

De to politikere vil nu tage hjem med et budskab om, at det tværkommunale samarbejde i KKR nu må forfølge sagen offensivt.

