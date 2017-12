Se billedserie Per Meynerd skal 10. januar i retten for at afprøve en sag, hvor han og støtteforeningen FISK er blevet idømt en sammenlagt både på 101.000 kroner for at transportere fyrværkeri ulovligt. Foto: Erik Nielsen

Klar til retssag om fyrværkeri-transport

Stevns - 27. december 2017 kl. 13:59 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreningen FISK, der støtter kultur og idræt i Rødvig-området, har i mange år solgt fyrværkeri ved Dagli'Brugsen i Rødvig lige op til nytår. Men sådan blev det ikke sidste år og heller ikke i år.

Foreningen og dens formand, Per Meynerd, blev nemlig præsenteret for en samlet bøde på 101.000 kroner af Midt- og Vestsjællands Politi oven på transport af fyrværkeriet til et sikkert lager.

Det mener formanden er så uretfærdigt, at sagen nu skal for Retten i Roskilde i begyndelsen af det nye år - det vil sige 10. januar - godt to år efter forseelsen.

I korte træk går sagen ud på, at Per Meynerd 27. december 2015 skulle transportere et usolgt parti fyrværkeri fra salgsstedet i Rødvig til foreningens lagerplads ved Store Heddinge.

Lige uden for Rødvig bliver han standset af politiet, der kontrollerer hans last, og man konstaterer, at han har fire kg for meget med i forhold til de 20 kg, han er berettiget til at transportere som forenings-sælger.

Og så rullede sagen. Nu bliver Per Meynerds transport af fyrværkeri takseret som en erhvervstransport. Og så er det nogle helt andre krav, der skal leves op til, og listen af overtrædelser bliver derfor meget lang.

- Jeg har lagt mange frivillige timer i det, og nu får jeg så en kæmpe bøde som tak. En bøde, som jeg på ingen måde har lyst til at stå med alene. Og vi er en frivillig forening, som ikke ønsker at blive betragtet som erhverv. Jeg var i chok, da jeg modtog de to bødeforlæg. Sådan en sag animerer nok ikke ligefrem andre til at gå ind i frivilligt arbejde, siger Per Meynerd DAGBLADET her op til retssagen skal for.

Der er ikke andre, som har overtaget salg af fyrværkeri i Rødvig efter FISK, så man må for andet år i træk udenbys for at handle ind til den del af nytårsfesten.

Følge sagen i DAGBLADET Stevns

