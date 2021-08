John Risager har til turen rundt om Sortehavet indkøbt en ny rejsehat. Den gamle fra jordomrejsen bliver hjemme i Store Tårnby klar til at tage på, når han er ude at holde sine foredrag. Foto: Henrik Fisker

Klar til nye eventyr rundt om Sortehavet

31. august 2021 Af Henrik Fisker

Selv om John Risager efterhånden er blevet 71 år, har han stadig sit rastløse gen. Når han har siddet hjemme et stykke tid, begynder uroen i kroppen at brede sig, for der skal helst ske noget nyt. Livet skal udfordres, for det er for kedeligt bare at lave det samme dag ud og dag ind. Og der må være nogle nye oplevelser, der venter derude.

Vendelboen - der boet i først Hellested og siden Store Tårnby i en årrække og har kørt de sjællandske veje tynde som chauffør på adskillige af Movias busser - har været ude at se verden med rygsæk adskillige gange. Mest kendt blev John Risager, da han en sommerdag i 2015 stod på Østbanen i Hårlev og de næste 20 måneder Jorden rundt med tog overalt, hvor det kunne lade sig gøre. Via sin blog på nettet rapporterede han dagligt om sine oplevelser - plus lejlighedsvis i lidt længere rejseskildringer her i avisen. Turen endte med, at han sneede inde i Østgrønland og ikke kunne komme hjem før en uge senere. Siden har han holdt foredrag med billeder og fortællinger om folk og fæ fra alle dele af kloden.

Han vendte siden tilbage til netop Østgrønland for at arbejde, og i 2018 blev det til en spekatakulær rejse ned gennem Vestafrika - ifølge ham selv den mest strabadserende tur, som han har været på.

Rejser med uret rundt

Efter en fire dages kanotur på Gudenåen i sidste uge sammen med sin voksne søn: Alexander er John Risager nu klar til næste udfordring. I morgen: onsdag sætter han sig på et fly med kurs mod Istanbul for at realisere en gammel rejseplan.

- Turen går rundt om Sortehavet. Det er en rejse, som jeg har planlagt gennem flere år. Egentlig skulle jeg have været afsted i 2019, men så fik jeg noget hjerteflimmer og blev indlagt på sygehuset. Så sagde min forsikring nej til, at jeg måtte rejse. Siden har jeg været til kontrol, og sidste år fik jeg så lægernes ord for, at jeg var klar til turen. Men så kom coronaen og satte en stopper for den, siger John Risager.

Fra Istanbul går turen med tog til Bulgariens hovedstad: Sofia og herfra videre til Rumænien, Moldova og Ukraine.

I forhold til sine oprindelige planer har han måttet justere rejseruten flere gange.

- Det startede med, at jeg måtte vende rejseruten om og rejse med uret rundt om Sortehavet. Årsagen var Krim, der jo blev annekteret af Rusland for nogle år siden. Efter det ville det ikke være muligt at få indrejsetilladelse til Ukraine bagefter, men i modsat retning kan det godt lade sig gøre. Men nu gør coronarestriktionerne, at jeg slet ikke kan komme ind i Rusland, når jeg rejser på egen hånd, fortæller han.

Ser Krim fra søsiden

I stedet skal han nu sejle med et fragtskib direkte fra Ukraine til Georgien tværs over Sortehavet og nøjes med at se Krim fra søsiden. Turen tager omkring to døgn.

Corona har også medført, at han må opgive sine oprindelige planer om at rejse til Aserbadjan og Turkmenistan. For selv om Aserbadjan - hvis hovedstad: Baku ligger ved Det Kaspiske Hav - var vært for én af Danmarks fodboldkampe under EM - så kan man ikke uden videre rejse ind individuelt som turist.

- Det kræver visum og guide, så det har jeg droppet, siger John Risager.

Fra Georgien rejser han ind i Armenien, men når besøget dér er slut, går turen tilbage til Georgien, da man ikke uden videre kan krydse grænsen fra Armenien til Tyrkiet. Herfra går turen den lange vej med tog gennem Tyrkiet fra øst til vest med en række stop undervejs.

- Jeg har købt flybillet fra Istanbul til København i midten af november, så jeg har god tid, siger han.

Besøg i 120 lande

Rejsen føjer fire nye lande til listen over, hvor mange lande John Risager har besøgt, og når han vender hjem, har han dermed besøgt i alt 120 nationer verden over. De fire nye på listen er Rumænien, Moldova, Georgien og Armenien.

Landene i Kaukasus er kendt for at være et uroligt hjørne af verden, men der forskrækker ikke John Risager. Heller ikke corona eller hans nu overståede hjerteproblemer gør ham nervøs.

- Det ligger ikke til mig at gå at være bange. Så var jeg aldrig taget på min jordomrejse. Det er først bagefter, når det er overstået, at jeg tænker på, om noget har været farligt. Jeg er optimistisk af natur og tror på det bedste i mennesker, indtil det modsatte er bevist. Man kan næsten altid komme ind på livet af folk ved at snakke med dem, siger John Risager, der som altid medbringer et tryllesæt, som han gerne optræder med. Det skaber tæt kontakt med mange mennesker, forklarer han.

- Og jeg har lige besøgt min mentor og lært et par nye trylletricks, tilføjer han.

I forbindelse med sin forestående rejse har John Risager genoplivet sin blog på Facebook: Rejs Jorden flad med Risager. Her vil man løbende kunne læse om hans oplevelser på turen rundt om Sortehavet.