Klar til at tage imod 125 board-sportsfolk på lørdag

Stevns - 02. juni 2021 kl. 17:59 Af Erik Nielsen og Rikke Michael Hansen Kontakt redaktionen

Danish SUP Tour kommer til Rødvig og indtager den nye strand bag fiskerihavnen samt Stevns Klint. Vejret ser indtil videre ud til at være med arrangørerne på konkurrendedagen. Og gilmeldingerne tikker stadig ind til SUP Tour Stevns Klint, der afvikles nu på lørdag den 5. juni med strandene i Rødvig som start- og målområde - og med Stevns Klint som kæmpetribune for publikum.

112 havde tilmeldt sig onsdag formiddag og arrangørerne forventer 125 inden tilmeldingen slutter lørdag

Bag Touren står DSRF (Dansk Surf & Rafting Forbund) som henover sommeren afholder fem sammenhængende events for både bredden og eliten indenfor stand up paddling.

I Rødvig er Limelight Water & Wind samt Limelight Boardsport Club med til at afvikle andet stop på SUP-touren. Første stop fandt sted den 22. maj i Odense Havn og kanal.

- Det er helt vildt med den nye strand. Nu kan vi smide alle boardene på stranden, da den er så bred. Det er en stor fordel for juniorerne, der skal sejle i bugten ud for Rødvig, siger Steen Bonke Sørensen fra Limelight Boardsport Club, da DAGBLADET fanger ham få dage før konkurrencerne starter.

Konkurrencer hele lørdag På alle stop afholdes tre konkurrencer, og i Rødvig er dagens program i overordnede træk som følger:

Om formiddagen sendes juniorerne ud på vandet for at deltag i disciplinen Junior U15, som er en kystnær såkaldt tech-race bane på op til 600 meter, mens den officielle Danish SUP Tour på 13,5 kilometer samt den såkaldte Social Paddle Tour på fem kilometer afvikles om eftermiddagen.

De første juniorer kommer på vandet klokken 10.30, mens den officielle åbning, som udvalgsformand Mikkel Lundemann (K) vil stå for, finder sted klokken 12.30. Tove Damholdt, der er direktør for Verdensarv Stevns, vil også holde en tale om klintens historie for de fremmødte.

Eftermiddagen er programsat med Social Paddle Tour'en, en disciplin som er for alle SUP'ere og er en hyggelig motionstur på vandet i fællesskab med en masse andre SUP-motionister med start klokken 13.15. Danish SUP Tour har start to timer senere klokken 15.15.

Dagens sidste præmieoverrækkelse er programsat til klokken 17.45, hvor vinderne af anden afdeling af SUP Tour'en bliver fejret.

- Ungdommen går ud for sandstranden, og padler langs molerne i bugten, mens Tour-deltagerne i Taxi-sejlads bliver fragtet over til stenstranden, hvorfra de padler ud langs klinten. Deltagerne passerer Boesdal og vender cirka 500 meter efter Boesdal, oplyser medarrangør og formand for Limelight Boardsport Club, Steen Bonke Sørensen.

Den officielle Danish SUP Tour distance er på cirka 4,5 kilometer, hvor Danish SUP Tour deltagere padler ruten tre gange, mens Social Paddle Tour deltagere padler ruten én gang. Man kan følge racet ovenfra på Stevns Klint, på stenstranden i Rødvig og fra molen ved Rødvig Havn.

- Ruterne er med forbehold for vejrsituationen, som kan medføre ændringer, siger Steen Bonke Sørensen, der forventer 125 deltagere på vandet til SUP Touren. Tilmeldingen lukker på konkurrencedagen på lørddag 5. juni.

På vandet vil være tre sikkerhedsbåde, som følger deltagerne, mens der på land vil være to Covid19-vagter, som sørger for at anbefalinger og retningslinjer følges.

Både vådt og tørt Deltagerne kan om formiddagen også være med til at rydde op på strandene. Det er Race for Oceans Foundations, Copenhagen Cartel og DSRF, som er gået sammen om at rydde op på strandene i Danmark, hvilket de blandt andet gør i de områder, hvor de afvikler events.

I Rødvig vil der derfor formiddagen igennem blive samlet skrald og plastik på tre forskellige strandområder.

Ved Limelights klubhus kan man møde Copenhagen Cartel, der blandt andet producerer badetøj, sportstøj og yogatøj ud af plastik fra havet, primært gamle fiskenet, men også andet plastikaffald.

Her vil det også være muligt at smage på de helt nye Limelight Beers, en øl som er udviklet i et samarbejde mellem Stevns Andelsbryggeri og Limelight Boardsport Club. Den skulle ifølge formanden være lys, let og forfriskende i smagen. Og Mad og Ro har en bod, hvor man kan få stillet sulten.

Nye fællesture Søndag var der egentligt planlagt Stevns Klint Social Sunday Paddle & Rowing, men grundet for få tilmeldinger aflyses denne del.

- I stedet har vi videreudviklet konceptet til en månedlig fælles event på vandet for paddling og rowing den sidste søndag i måneden for alle der har lyst til at deltage. Første gang bliver søndag den 29. august og derefter den 26. september og 31. oktober, oplyser Steen Bonke Sørensen.