Se billedserie Julie Stenderup (t.v.) har sendt et åbent brev til kommunalpolitikerne i Stevns Kommune med budskabet om, at de kan se frem til at modtage over 1000 underskrifter mod et byggeri på Ådals Mark. På billedet her står hun sammen med Anita Schleef med ryggen til det område det hele handler om. De bor begge på Engvangsvej og er genboer til Ådals Mark. Foto: Erik Nielsen

Klar til at aflevere over 1000 underskrifter mod boligbyggeri

Stevns - 08. oktober 2019 kl. 14:25 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En fakkelvagt organiseret af den hastigt voksende protestgruppe: Borgergruppen for beskyttelse af engen og Tryggevælde Ådal mod byggeri vil møde borgmester Anette Mortensen uden for Strøbyhallen torsdag, inden Kommunalbestyrelsen holder møde klokken 18.

Læs også: Åbent brev om overdragelse af borgerprotester

Mandag sendte gruppen således et åbent brev til samtlige lokalpolitikere, hvori Julie Stenderup på vegne af protestgruppen proklamerede, at de er klar til at overrække over 1000 indsamlede underskrifter fra folk, der ikke ønsker byggeri af boliger på Ådals Mark.

- Vi ser frem til at overdrage underskrifterne til borgmesteren, beskriver hun i det åbne brev.

Her forklarer Jule Stenderup endvidere, at den gruppe, som hun repræsenterer, nu kan mønstre 213 medlemmer - primært fra Strøby Egede.

Torsdag skal politikerne behandle et punkt på dagsordenen, som står under overskriften: Lokalplan for boliger og regnvandsbassin ved Åstræde i Strøby Egede - Anmodning.

Flertal i fagudvalg De skal tage stilling til anmodningen fra Henrik Lind og Interplan A/S med henblik på, om der skal arbejdes videre med udformning og placering af boliger inden for området samt et regnvandsbassin, som Klar Forsyning gerne vil undersøge mulighederne for at placere på Ådals Mark.

Et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (R) og Helen Sørensen (S) ønskede i fagudvalgets behandling af sagen, at mulighederne for udvikling af det konkrete område undersøges. De påpegede endvidere, at udviklingen af området skal respektere åbeskyttelseslinjen. De kan således ikke tilslutte sig, at der udarbejdes en lokalplan, der kræver en dispensation fra åbeskyttelseslinjen.

Afklaring af placeringen af et regnvandsbassin skal ske, inden der kan planlægges for boliger på arealet.

I den sammenhæng er der vedlagt et nyt notat i sagen, hvor Klar Forsyning konkluderer:

»Klar Forsyning er derfor meget interesseret i at arbejde for at få bassinet placeret ved Ådals Mark, da det med den nuværende viden tegner til at være den mest optimale placering for et bassin i det område.«

Kritisabelt forløb Jørgen Larsen fra Nyt Stevns finder hele sagens forløb kritisabel, hvilket han fik protokolleret, da den blev behandlet i fagudvalget: »Processen har kørt mere end et år, uden at et samlet udvalg er blevet orienteret. Jeg kan ikke tilslutte mig, at der arbejdes videre med udformning og placering af regnvandsbassin og boliger inden for det nævnte område, men henholder mig til kommuneplan samt de øvrige forhold og vurderinger af områdets naturmæssige og bevaringsværdige kvaliteter,« lyder det, hvilket Varly Jensen (DF) tilsluttede sig, hvorefter han benyttede sig af sin ret til at få sagen i Kommunalbestyrelsen, der nu på torsdag skal behandle sagen.

