Fra søndag 13. december kører Østbanen ind på Roskilde Station og tager passagerer med mod Køge, Faxe Ladeplads og Rødvig. Foto: Helle Eriksen

Send til din ven. X Artiklen: Klar til afgang mod Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klar til afgang mod Roskilde

Stevns - 10. oktober 2020 kl. 07:37 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

østsjælland: Samtidig med, at Region Sjælland og de østsjællandske kommuner kæmper for en statslig finansiering af nye skinner på Østbanen, udvides banestrækningen om godt to måneder helt til Roskilde. Søndag 13. december overtager Lokaltog A/S driften mellem Køge og Roskilde, og af den netop offentliggjorte køreplan fremgår, at rejsetiden mellem Faxe Ladeplads henholdsvis Rødvig til Roskilde reduceres markant.

Forskellen er, at hvor passagererne i den nuværende køreplan skal vente i Køge, kører togene direkte efter et kort ophold. I dag tager det en time og 14 minutter fra Rødvig til Roskilde på hverdage og ikke mindre end en time og 45 minutter i weekenden. Efter 13. december falder rejsetiden til en time og fem minutter alle ugens dage. I modsat retning tager turen fra Roskilde til Rødvig i dag en time og 27 minutter på hverdage og en time og 50 minutter i weekenden - her falder rejsetiden i begge tilfælde til en time og syv minutter.

De direkte tog kører som udgangspunkt mellem Faxe Ladeplads og Roskilde, mens rejsende til og fra Rødvig ligesom i dag skal skifte i Hårlev. Det sker for at spare på de nedslidte skinner i håb om, at de stadig kan tåle belastningen frem til, at de bliver skiftet ud med nye - efter planen i sommeren 2022. Der vil dog stadig være to morgentog og to eftermiddagstog, der kører hele vejen mellem Rødvig og Roskilde uden skifte undervejs.

Fra 13. december kører DSB mellem Køge og Næstved, mens vi venter på den direkte forbindelse fra København og Køge Nord. Østbanens nye køreplan er lagt, så den korresponderer med DSB-toget i Køge i begge retninger med kun få minutters overgang. Det samme gælder overgangen til og fra S-toget, der kører med 10 minutters interval i dagtimerne og 20 minutter aften og weekend.

Senere aftenafgange

Den nye køreplan indeholder både en del forbedringer og nogle steder forringelser sammenlignet med den nuværende køreplan.

Det vil sikkert glæde mange, at der nu bliver mulighed for at komme senere hjem til Stevns og Faxe. Især i weekenden har mange rejsende efterspurgt senere tog, og det får de nu. I øjeblikket afgår sidste forbindelse lørdag og søndag aften fra Roskilde kl. 22.31 og Køge kl. 23.08, men fra 13. december kører sidste tog fra Roskilde kl. 1.07 og ankommer i Hårlev kl. 1.49. Skal man til Rødvig lørdag aften, er sidste afgang fra Roskilde kl. 0.07 med ankomst i Rødvig kl. 1.14.

I den modsatte retning udvides med en senere forbindelse i weekenden. Sidste afgang fra Faxe Ladeplads er i øjeblikket kl. 22.02, men fra køreplansskiftet er sidste afgang kl. 23.47. Der også udvidet med tidligere morgenafgange i weekenden, så man eksempelvis kan rejse fra Hårlev og være i Roskilde kl. 6.54.

På hverdage bliver halvtimes-driften udvidet med en afgang mere. Hvor timedriften i dag begynder kl. 18.31 fra Roskilde, bliver der halvtimes-drift frem til kl. 19.07.

Til gengæld er der skåret en aftenafgang i den modsatte retning. I dag er der halvtimedrift frem til kl. 19.01 fra Rødvig, men fremover begynder timedriften allerede kl. 17.48 - næste afgang er kl. 18.48 med timedrift frem til sidste afgang kl. 22.48.

Nye afgangstider

Med den nye køreplan følger også nye tider, som er helt forskellige fra dem, der gælder i dag. De ligner til gengæld tiderne, som de så ud før sidste køreplanskifte i december 2019.

Afgangstiderne fra Rødvig bliver fremover minuttal 18 og 48 og fra Store Heddinge 25 og 55 med ankomst i Roskilde 23 og 53. I Hårlev kører togene videre i minuttal 11 og 41. Fra Køge mod Roskilde kører togene i minuttal 29 og 59. Om aftenen og i weekenden vil afgangstiderne være 48 fra Rødvig, 55 fra Store Heddinge, 11 fra Hårlev og 29 fra Køge med ankomst i Roskilde 53.

I modsat retning kører togene fra Roskilde i minuttal 07 og 37, fra Køge 03 og 33, fra Hårlev 23 og 53, fra Store Heddinge 07 og 37 med ankomst i Rødvig 14 og 44. Om aftenen og i weekenden vil afgangstiderne være 07 fra Roskilde, 33 fra Køge, 53 fra Hårlev, 07 fra Store Heddinge med ankomst i Rødvig 14.

Alle rejsetider kan nu ses på Lokaltogs hjemmeside: lokaltog.dk samt på Rejseplanen.