Klagenævn afgør: Stevns Klint bliver fredet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu meldt klart ud, at de agter at frede Stevns Klint. Og det bliver efter Danmarks Naturfredningsforenings model, der gik endnu videre end Stevns kommune, så udover selve fredningen har Miljø- og Fødevareklagenævnet besluttet alligevel at ville inddrage den 25 meter brede dyrkningsfri bræmme, som Fredningsnævnet tog ud af indstillingen i 2017.

- Stevns Klint er Unesco verdensarv, og det giver os nogle ganske særlige forpligtelser i forhold til et helt unikt stykke natur i verden. Med fredningen har vi nu fået bedre muligheder for at beskytte og bevare Klinten, og samtidig vil trampestien få et bedre forløb på toppen af Klinten, udtaler borgmester Anette Mortensen i en pressemeddelelse i den sammenhæng.