Kirsten Siggaard ramt af sygdom 24 timer før revypremiere

- Hun kender numrene fra sin rolle som koreograf, så hun starter ikke helt fra nul. Og hun havde i går mod på opgaven, selvom der kun vil være 24 timer til at få teksterne ind under huden. Men da hun er skuespiller og sanger, så har hun jo værktøjerne til at gribe opgaven an. Selvfølgelig bliver det ikke det samme, men alternativet var, at vi skulle aflyse premieren, og det vil vi ikke, hvis det er muligt at gennemføre, forklarer Jeanette Larsen og lægger til, at alle premieregæster er informeret om situationen, så alle er klar over, at Fie Alberte Dambaard-Lauritsen kun har haft et døgn til at blive klar til udfordringen på scenen.