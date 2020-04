Kirkerne kalder til påskevandring i Ådalen

Mens kirkerne er lukket under coronakrisen, har præsterne i Nordstevns Pastorat taget initiativ til, at sognebørnene kan mødes ude i den friske luft.

- Vi håber, at mange vil benytte lejligheden til at gå en tur og fejre påske sammen med os, også selv om vi må gøre det hver for sig. Ruten er 4,5 kilometer lang, og den starter og slutter ved Strøby Kirkelade, lyder det fra de to præster i Nordstevns Pastorat.