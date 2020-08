Så tæt som på billedet bliver der ikke mulighed for at stå, når kirkerne i syv stevnske landsogne søndag eftermiddag byder ind til alsang i det fri uden for Holtug Kirke. Foto Maj-Britt Holm

Kirkerne kalder til alsang på søndag

Stevns - 28. august 2020 kl. 17:31 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag 30. august kl. 15 indbyder Kirken på landet - et projekt i samarbejde mellem Lyderslev-Frøslev, Lille Heddinge-Højerup, Havnelev og Magleby-Holtug sognes menighedsråd - til alsang uden for Holtug Kirke.

Alsangen skulle have foregået i foråret som en markering af 75-året for Danmarks Befrielse, men blev aflyst som følge af forsamlingsforbuddet. Nu gennemføres arrangementet som en hyldest til frihed, fællesskab og demokrati med Ulla Jørholt ved klaveret, og arrangørerne håber, at mange vil deltage.

Arrangementet er imidlertid underlagt coronabestemmelserne, og det betyder, at deltagerne skal sidde med to meters afstand, når de synger, og at der højst må være 100 deltagere.

I annoncen for arrangementet hedder det, at Holtug Kirke nu åbner for fællessang efter coronapausen. Men det er en fejl, da der er klare grænser for, hvor mange mennesker der må sidde i kirken, oplyser Keld Köcher fra arrangørerne.

- Det er noget rod, at det står sådan i annoncen. Det foregår udenfor med en pavillon, og naturligvis overholder vi de gældende coronarestriktioner, oplyser han.