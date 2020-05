Provst Erhard Schulte Westenberg glæder sig til at byde menigheden tilbage til kirkerne fra Kristi himmelfartsdag. Men det kan blive nødvendigt at begrænse antallet af kirkegængere. I hans egen kirke i Terslev må der højst være 20 personer ad gangen, inklusive personalet. Foto: Elmer Madsen

Kirker genåbner med afstand

Men selv om orglet bruser, og præsten prædiker, bliver det næppe på samme måde at gå i kirke som før coronakrisen. Kirkerne er nemlig fortsat underlagt sundhedsmyndighedernes afstandskrav på to meter mellem kirkegængerne - eller sagt på en anden måde skal hver person, der opholder sig i kirkerummet, have mindst fire kvadratmeter at opholde sig på.

Efter mere end to måneder med tomme kirker bliver det fra på mandag 18. maj atter muligt at komme til gudstjeneste. I praksis åbner kirkerne Kristi himmelfartsdag, som i år falder på torsdag 21. maj.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her