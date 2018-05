Kirken fejrer igen pinse under åben himmel

Det er efterhånden en mangeårig tradition, at de 37 sogne i Tryggevælde Provsti mødes i Boesdal Kalkbrud til fælles pinsegudstjeneste under åben himmel. Således også i år, hvor Helligånden bydes velkommen 2. pinsedag - mandag 21. maj - kl. 11.00.

Præsterne fra hele provstiet vil hver især stå for et led i gudstjenesten. Således bliver det Kirstine Arendt fra Nordstevns Pastorat, der holder pinseprædikenen, og hun bebuder, at hun vil tage udgangspunkt i Tove Ditlevsens sang: Nu sænker Gud sit ansigt over Jorden. Musikken er sat under organist fra Terslev Kirke Bjarne Pilegaards kyndige vejledning. Mange af indslagene vil få et rytmisk præg med hjælp fra orkestret: Gud hvor det swinger, som består af sognepræst Bo Scharff på klarinet og kirkesanger Torleif Steinstø på basun, begge fra Terslev Kirke. Desuden medvirker Christian Wulff på bas og Hans Pilegaard på trommer.