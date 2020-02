Jørn Jeppesen er her helt bogstaveligt på sin barndoms gade i Klippinge: Gammel Køgevej. Her voksede han op som søn af Jens og Jytte Jeppesen. I huset lige ved siden af boede hans morfar, der var kørelærer i Klippinge: Villy Sørensen. Han har mange gode minder fra sin barndom, men kan på bagkant godt forstå, at han dom ung forlod landsbysamfundet til fordel for storbyen. Han har ingen planer om at skifte det ud. Han har boet hovedparten af sit liv i Odense, og her har han fundet sig godt til rette. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Kim Larsens manager og ven voksede op på Stevns

Det er et meget komprimeret og sigende billede af Jørn Jeppesens barndomsgade, man får, når man står på Gammel Køgevej lige inden for byskiltet i Klippinge. På den østlige side af vejen ligger hans barndomshjem, hvor han voksede op som søn af Jens og Jytte Jeppesen. Lige ved siden i naboejendommen boede hans morfar, Villy Sørensen, der var kørelærer i byen.

