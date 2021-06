Se billedserie Farverne gør bare folk glade i låget. Det trænger vi til, mener Kersti Pia Rundland. Foto: Henrik Fisker

Kerstis sande helte har uniform uden på sjælen

Stevns - 18. juni 2021 kl. 19:38 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Kersti Pia Rundland har boet på Stevns i 30 år og har malet, lige siden hun var barn. Hun har udstillet på forskellige virksomheder og har fornylig været repræsenteret på et digitalt galleri i Milano, hvor corona ikke har tilladt fysisk fremmøde. Hun er optaget i 2021-udgaven af Nordic Art Book, der er en slags oversigt over tidens toneangivende kunstnere. Lokalt har hun deltaget i Kunst på kajen i Rødvig, men ellers har hun ikke gjort det store væsen af sig - i hvert fald ikke uden for sit galleri i Strøby Egede, der har det iørefaldende navn: Ketty Boops Galleri.

- Min farmor lavede keramik, og min farfar malede, og det gjorde min mormor også. Så jeg har det ikke fra fremmede, fortæller Kersti Pia Rundland, der i 1990'erne lærte teknikken med lys og skygge i billederne af afdøde Niels Gerhard.

Flere af hendes billeder hænger på Brohøj i Klippinge, men det er trods et par forsøg ikke lykkedes hende at blive medlem af kunstnersammenslutningen: Åbne Atelierdøre. Men nu har Stevns Kunstforening inviteret hende til at blive udstiller på foreningens sommerudstilling på Kulturloftet.

- Det er dejligt endelig at få lov at udstille i mit hjemland, lyder hendes kommentar.

Lev for helvede Udstillingen rummer i alt 12 billeder fordelt på to serier.

Der er den abstrakte og muntre afdeling med plads til fantasien, der bobler af positiv energi, farver og udvalgte citater.

- Man kan godt synes, at verden er trist, og man kan vælge kun at høre om de dårlige ting. Men de, der klager, er som regel dem, der har nok i forvejen. Det kan jeg godt blive lidt træt af. Så er det, at jeg siger, at de trænger til et skud vitaminer for at komme i godt humør. Farverne gør bare folk glade i låget, og det trænger vi til, lyder recepten fra Kersti Pia Rundland.

Den livsindstilling er baggrunden for, at hun sidste år delte 100 af sine plakater ud i forbindelse med Covid 19-situationen. De gik gratis til både sygehuse, dagligvarebutikker, politistationer, plejehjem, skoler, børnehaver mv. På plakaten kunne man læse: Af hjertet tak for indsatsen - Danmark står sammen. Plus et citat fra TV2's udødelige hit: Kys det nu det satans liv.

I samme genre finder vi to fantasifulde væsener - en rød og en blå, tolk selv! - med et citat af veteranen: Thomas Rathsack: Lev for helvede.

Ind i Pantons verden Samme Thomas Rathsack dukker op i den anden serie på Kulturloftet. Her har Kersti Pia Rundland portrætteret manden bag den stærkt omtalte bog: Jæger - i krig med eliten. Hun mødte ham til et foredrag i Rødvig, hvor han talte om sin indsats som jægersoldat i Afghanistan og fik her en aftale om at male ham sammen med hans elskede hund: Selma.

- Min far var politimand, der ofte kom træt hjem efter rigtig hård dag på jobbet. Det sled på ham både fysisk og psykisk. Det har sat sig i mig. Da jeg og min mand skulle giftes, var det Jacob Panton, der som lokalpolitiker skulle vie os ude ved Stevns Klint. Ved den lejlighed blev jeg lukket ind i hans verden af veteraner - både politifolk og veteraner. Det vakte en masse følelser til live i mig, og det blev nærmest en besættelse for mig at male dem. Det viste sig snart, at mange af veteranerne gerne ville portrætteres for på den måde at komme ud med de tanker og følelser, som de ellers er ved at brænde inde med, siger Kersti Pia Rundland.

Hun tilføjer, at veteranerne mere end så mange andre fortjener at blive foreviget:

- De er det glemte folk, der skal være der og forsvare os andre. Men når de kommer galt afsted, har vi som regel glemt dem. Det synes jeg ikke, at vi kan være bekendt, siger hun.

Kersti Pia Rundland har også malet Jacob Panton på lærred - billedet blev siden solgt på auktion ved en velgørenhedsmiddag for 10.000 kroner.

Politibetjent i kørestol Ved ferniseringen på Kulturloftet var flere af de uniformerede helte dukket op for at se udstillingen. En af de besøgende var den nu fratrådte politiveteran Helle Schmidt Christensen, der sidder i kørestol, og hvis historie har været fortalt i flere medier.

- Hendes hold blev i 1990'erne sendt ud til et hus, der var besat af en gruppe unge. De truede betjentene med køller og molotowcocktails. Helle blev trukket ud af bilen, hvor hun sad, og banket til lirekassemand, og efter flere år med smerter mistede hun førligheden, så hun måtte forlade tjenesten, beretter Kersti Pia Rundland.

En anden betjent er Michael Molin, der var hovedperson i tv-dokumentaren: De usårlige betjente.

- Jeg har malet ham både i uniform og civil for at visse, at politifolk er helt almindelige mennesker som os andre, og som også har brug for at være private, når de kommer hjem, siger hun.

Udstillingen på Kulturloftet kan ses til og med lørdag 10. juli i bibliotekets betjente åbningstid.