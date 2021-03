Journalist og podcastvært Klaus Slavensky har blandt andre haft lokalformand for DN Stevns, Michael Løvendal Kruse, med på tur i Tryggevælde Ådal for at tale om Martin A. Hansens naturbeskrivelser. Foto: Stevns Bibliotekerne

Kendt forfatter kan opleves som podcast i fire dele

Stevns - 08. marts 2021 kl. 17:29

I fire episoder går en ny podcastrække fra Stevns Bibliotekerne ind i den landskendte stevnsbos forfatterskab og fortæller om nye og måske ukendte sider af manden bag forfatteren: Martin A. Hansen. Onsdag er der premiere.

På med høretelefonerne, tryk på play, og så bliver du klogere og er underholdt, alt imens du går tur, kører på arbejde eller ordner opvasken. Flere og flere har taget podcastmediet til sig, flere og flere producerer pod-casts, og turen er nu også kommet til de lokale biblioteker.

I denne uge lancerer Stevns Bibliotekerne sin tredje podcast, som ikke bare er én podcast, men faktisk en hel serie. Omdrejningspunktet er den stevnsfødte og landskendte forfatter Martin A. Hansen.

Podcast er det nye - Idéen om at vi på Stevns Bibliotekerne skulle lave podcast, kom spirende frem allerede under nedlukningen sidste forår. Podcast er jo en måde, hvor vi kan få en masse spændende viden ud til borgerne, selvom vi ikke må åbne op for biblioteksrummene lige nu, siger biblioteksleder May-Britt Diechmann.

Hos formanden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget i Stevns Kommune, Mikkel Lundemann, vækker det begejstring, at Stevns Bibliotekerne er kommet med på podcastvognen.

- Podcasts er blevet det nye for mig og for rigtig mange andre, så jeg synes, det er rigtig spændende, at vores lokale biblioteker har meldt sig ind i kampen, siger han.

Skole og vinterbadning I løbet af det sidste halve år har bibliotekerne på Stevns allerede udgivet to podcasts - én om den lokale rytterskole i Lille Heddinge og en anden om vinterens store trend: vinterbadning.

Valget af Martin A. Hansen som omdrejningspunkt for bibliotekerne tredje podcastudgivelse lå ligefor, hvis man spørger bibliotekslederen:

- Hans ophav er jo Stevns, og hans forfatterskab trækker en masse tråde hertil - blandt andet med digter-ruten og Martin A. Hansen-selskabet.

Måske lidt glemt Martin A. Hansen var blandt andet modtager af De Gyldne Laurbær og har vundet stor respekt for sit forfatterskab, men forfatterens navn og udgivelser vækker måske ikke så stor genklang hos den yngre del af befolkningen.

Det håber den lokale biblioteksleder, at podcasten kan hjælpe til at lave om på.

- Martin A. Hansen er en vigtig del af dansk litteratur, og han er måske én af Stevns' mest hypede forfattere. Han har meget at byde på, men han er også en forfatter, der kræver, at man fordyber sig. Podcastrækken ser vi som en anden indgang til hans forfatterskab, så vi kan pirke lidt og skabe fornyet interesse omkring ham - også selvom man måske ikke er typen, der har lyst til kaste sig ud i de store litteraturanalyser, siger hun.

Ordkunst og ordbilleder Afsnittene i podcastrækken dykker ned i hver deres tema. Gennem de fire afsnit præsenteres Martin A. Hansen som person og forfatter; som kunstner og naturelsker; som essayist og skolepensum og som teater, film og musik.

I værtsrollen sidder journalist og forfatter Klaus Slavensky, som undervejs inviterer forskellige gæster ind til samtaler for at udfolde Martin A. Hansens liv.

For værten har det været et stort ønske ikke blot at formidle, men også vække nysgerrighed til at dykke ned i forfatterens liv og værker.

- Podcast er primært ord, men også ordbilleder, som harmonerer perfekt med en ordrig, billedskabende forfatter som Martin A. Hansen. Og det har været en stor glæde, at alle dem, som jeg taler med, har ordkunsten til fælles, holder af den, kan undres og fortælle nyt, og alle er selv eminente fortællere, lyder det fra Klaus Slavensky, som blandt andre får selskab af skuespillerne Vigga Bro og Lene Vestergård, forfatterens datter Mette Lise Rössing og skolelærer og kommunalpolitiker Line Krogh Lay gennem de fire episoder.

Fra onsdag 10. marts kan podcastrækken »Martin A. Hansen til tiden« høres ganske gratis hos bibliotekstjenesten eReolen.