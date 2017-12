Keld Hein forlader DF

- Jeg har været medlem af DF siden oktober 1997 og har dermed passeret 20 år i partiets tjeneste. Men med de seneste begivenheder omkring konstitueringen kan jeg ikke lægge navn til partiets linje mere. Jeg vil altid være DF'er til min dødsdag, men sådan som lokalforeningens to politikere har tacklet konstitueringen og nu har tabt det hele, kan jeg ikke være med mere. Skulle der engang komme nye, lokale ansigter, der fører en anden linje, vil jeg ikke tøve med at melde mig ind igen, siger han.

Keld Hein har afbrudt af et enkelt år været formand for DF Stevns fra 2005 frem til februar i år. I juni vendte han imidlertid tilbage som fungerende formand, da den valgte formand flyttede fra kommunen. Men da Varly Jensen og Janne Halvor Jensen på valgnatten pegede på Venstres borgmester Anette Mortensen, meldte Keld Hein klart fra i et formandsbrev til medlemmerne.

Dråben, der fik bægeret til at flyde over for ham, var, da Varly Jensen udtalte til DAGBLADET, at en enig bestyrelse i partiet havde bakket op om beslutningen - selv om Keld Hein var imod. Varly Jensen henviste til, at Keld Hein på generalforsamlingen i februar ikke blev valgt til bestyrelsen, men kun som suppleant og senere hentet ind som fungerende formand.