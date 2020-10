Seks politikere fra fem partier med tilsammen 15 mandater underskriver her budgetaftalen for 2021. Bagerst står Henning Urban Dam Nielsen (S), Line Krogh Lay (R) og Bjarne Nielsen (V), forrest sidder Jan Jespersen (EL), borgmester Anette Mortensen (V) og Mikkel Lundemann Rasmussen (K). Foto: Henrik Fisker

Kattelem for at sænke skatten igen

Stevns - 01. oktober 2020 kl. 14:55 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Selv om indkomstskatten stiger med 1,0 procentpoint fra næste år, åbner forligspartierne en kattelem for, at den kan blive sat ned igen, hvis der skulle vise sig at være flere penge i kommunekassen end forudset.

Det aktuelle budgetforlig vil ud over provenuet af skatteforhøjelsen hente otte millioner kroner op af kommunekassen i 2021. Samtidig er partierne bag aftalen enige om, at beholdningen ikke må komme længere ned end 65 millioner kroner. Hidtil har grænsen været 80 millioner kroner, og aktuelt er der omkring 130 millioner kroner i kassen.

Men i budgetaftalen er der nu indføjet følgende passus:

»Hvis balancen ændrer sig, så kassebeholdningen stiger unødigt, er parterne indstillet på at sænke skatten igen«.

Det var en formulering, som både Bjarne Nielsen (V) og Mikkel Lundemann Rasmussen (K) hæftede sig ved:

- Selv om vi gerne ville have kommunalt selvstyre, har vi det ikke. Staten og regeringen er herrer over kommunernes økonomi. Det viser det helt uforudsigelige forløb af udligningsreformen. Så vi ved ikke, om der pludselig kommer en stor pose penge. Hvis det sker, er vi villige til at bruge den til at sænke skatten igen, sagde Mikkel Lundemann Rasmussen.

Bjarne Nielsen mente tilsvarende, at regeringen ikke kan blive ved med »at forfordele kommunerne på Vestegnen«. Og så ser vi gudskelov en positiv udvikling i bosætningen, som kan give os flere skatteindtægter, påpegede han.

Henning Urban Dam Nielsen (S) var »ikke uenig i, at skatten skal tilpasses behovet«, men understregede så:

- Selv om vi har indgået en budgetaftale, er vi ikke flyttet i kollektiv. Der er stadig stor forskel på de politiske partier.

DAGBLADET spurgte, om den eventuelle uventede indtægt, som kan udløse en skattenedsættelse, kunne være fritagelse for sanktioner som følge af skattestigningen.

- Det kunne det principielt godt, men desværre er kommunerne under ét langt fra at nå i nul. Så det skulle undre mig, hvis sanktionerne mod os bliver trukket tilbage, sagde borgmester Anette Mortensen (V).

Line Krogh Lay (R) kaldte det »en pseudodebat«, for ingen ved, hvad fremtiden bringer. Jan Jespersen (EL) anslog samme holdning:

- Ingen her om bordet kan svare på, hvornår skatten skal ned igen. Vores holdning er, at pengene skal ud at arbejde og ikke ligge og samle støv i kassen, sagde han.