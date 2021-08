Karbergs kunstværk var bestemt for Krohaven - nu står det på havnen i Nysted

Se billedserie Kunstværket passer fint ind på havnen i Nysted, mente den lokal kunsforening, så de skaffede pengende og overdrog det til kommunen. Foto: Erik Nielsen

Stevns - 22. august 2021 kl. 14:44 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Bo Karbergs monumentale kunstværk i bronze og glas »Skibet« blev skabt til at stå i Krohaven i Rødvig. Men da både finansiering og opbakning viste sig at svigte tilbage i 2007, sejlede »Skibet« ud i den store verden og har nu fundet sin endelige plads på havnen i Nysted. Skribentens sommerferie foregik som de fleste andre år på åbent hav med visit i de mange danske havne. I år valgte de fem ferie-ramte familiemedlemmer ombord at lægge vejen forbi Nysted på Lollands sydkyst.

Når man runder Gedser, er der en lang indsejling, hvor det meste foregår i en smal, snørklet og afmærket sejlrende, som leder ind til den lille, lollandske købstad.

Kirkespiret, som blev renoveret for nogle få år siden, kan ses langt ude fra kysten, hvilket indikerer, at bag pynten ind mod Nysted Nor ligger en by. Når man runder pynten åbenbarer der sig et fantastisk syn for gæster fra søsiden, når Aalhom er det første, som materialiserer sig som i et sandt eventyrslot, inden man mod styrbord kan se selve havnen og byen.

Smuk indsejling En særdeles smuk indsejling i det, der engang har været en smuk naturhavn, der op igennem historien har fået kirke, slot og by.

Vel ankommet med langskibs anløb ved panorama-kajen får skribentens øje kontakt med noget, som virker bekendt. Et kunstværk i bronze og glas lyser op på den mest prominente plads på havnen.

Et lysende skib på verdenshavet med syv søfolk ombord - højt hævet over denne verdens trivialiteter. Mulighederne for fortolkninger er mange, men kunstværket står sikkert på årerne, der indgår som stabile ben, der er fastgjort i kajanlægget.

Jeg synes at have set det før. Og ganske rigtigt - det er blevet til på Gjorslev Gamle Savværk ude i Maglebyskoven, hvor kunstneren, Bo Karberg, Råby, har sit værksted. Og egentlig blev det skabt for at stå i Krohaven i Rødvig. Men svigtende finansiering og opbakning til projektet gjorde, at det aldrig kom til at ske.

Fire meter rager »Skibet« op i vejret og stræber mod himlen. Placeret på stabile bronzerør sejler det fire meter lange og knap en ton tunge skib mod fjerne havne. Med et skrog af tykt vinduesglas, der er groft hugget ud som flager af Klinten, og de syv stiliserede søfarende ombord støbt i bronze som smalle, sorte silhuetter er det indlysende, at kunstværket hører hjemme i en havneby, hvor den lokale befolkning fra Arilds tid har levet af at gå på havet.

Men hvordan havnede det egenlig i Nysted. Det har vi spurgt kunstneren om, efter skribenten nu er hjemvendt fra sejlerferie og på ny har indtaget redaktionen i Store Heddinge.

»Den flyvende lollænder« - Ja, det er blevet til »Den flyvende lollænder« eller »skyboat« om du vil. Efter det ikke blev til noget med at få den til at stå i Krohaven i Rødvig, så har jeg haft skulpturen udstillet forskellige steder. Min kæreste er fra Nysted, så jeg kommer en del på de kanter. Og da Nysted og omegns kunstforening nedlagde sig selv, så søgte de nogle fonde og spenderede deres formue på skulpturen og forærede den som en gave til kommunen som en sidste akt. Og nu står den altså på havnen i Nysted. Og jeg synes selv, at den passer perfekt dertil, og det er det også mange andre, der har sagt, siger Bo Karberg om sin skulptur, der i den grad er synlig i havnebilledet og med Aalholm slot som baggrund.

Enhver, som har lyst, kan nu tage det monumentale skib i nærmere øjesyn ved at besøge Nysted - og så kan man jo selv vurdere skulpturen.

Den daværende Rødvig og Omegns Erhvervsforening arbejdede længe stædigt for at få Bo Karbergs kunstværk placeret i Krohaven, men måtte til sidst kaste håndklædet i ringen i forhold til investeringen. Og trods nogen modstand mod projektet nåede de tilbage i 2006 og 2007 et stykke ad vejen.

Ikke alle i Rødvig eller på Stevns var lige begejstrede for at overlade den prominente placering til en skulptur, der efter nogens opfattelse ville spærre for udsigten til Korsnæbbet.

To større donationer på hver 25.000 kroner - fra Nordea Danmark Fonden og Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond - blev det til, og hertil kom en række mindre beløb, således at det samlede tilsagn beløb sig til 78.000 kroner. Men det var ikke nok i forhold til de 300.000 kroner skulpturen kostede.

En idealist - Jeg sagde ja til opgaven fra Rødvig Erhvervsforening, fordi jeg synes, at »Skibet« hører til dér. Det skulle stå præcis i Krohaven, hvor solens stråler kunne spille i glasset, og hvor det kunne ses fra både landsiden og søsiden. Men nu står det også rigtig godt i Nysted, siger Bo Karberg, lyder det fra kunstneren.