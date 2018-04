Se billedserie Læsekaravanen har besøgt Hellested Friskole og Store Heddinge Skole i denne uge, og det kom der en masse godt ud af. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Karavane fra Jordan indtog Stevns-skoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Karavane fra Jordan indtog Stevns-skoler

Stevns - 12. april 2018 kl. 15:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag blev særlig for eleverne på Hellested Friskole og Store Heddinge Skole. De fik nemlig besøg af Oxfam IBIS' LæseKaravane, som med historier, lege og billeder tog børnene med på en virtuel rejse til Jordan.

Hellested Friskole og Store Heddinge Skole var blandt LæseKaravanens allerførste stop, og over 150 elever var samlet sig for at høre med.

»Hvorfor har I halstørklæder på i ørkenen?« spurgte en nysgerrig elev og betragter undrende et billede af oplægsholdere og beduiner i samtale en ørkenaften. De forklarer, at selvom der er brændende varmt i ørkenen om dagen, bliver der rigtig koldt om natten.

Oplægsholderne rejser i deres fortælling gennem Wadi Rum-ørkenen, hvor Hamad og hans familie lever som beduiner. Eleverne er meget optagede af de golde, rødlige landskaber. De har nemlig selv bygget en model af den skjulte oldtidsby Petra, som de glæder sig til at fremvise til deres forældre.

Et øjeblik efter betragter de åndeløst videomontagen af jordanske landskaber, markeder og indbyggere, og kaster sig straks efter ud i at lære at slå sten, saks, papir på arabisk under instruktion fra oplægsholderne.

- Det er fantastisk at opleve, at vores oplæg er med til at øge opmærksomheden og nysgerrigheden omkring, hvordan børn og voksne lever andre steder i verden, siger Ditte Brokjær, som er blandt oplægsholderne, der til daglig er elever på Vallekilde Højskole

Efter oplægget var både lærere og elever enige om, at det havde været en stor oplevelse. Navnlig det, at der var så mange ligheder mellem eleverne og børnene fra LæseRaketten vakte stof til eftertanke. Samtidig havde eleverne fået mulighed for at stille spørgsmål, som kun folk, der har rejst i Jordan, kunne svare på.

LæseKaravanen drager nu videre rundt i Danmark for at fortælle om livet for børn og unge i Jordan. Man kan se mere om projektet på www.oxfamibis.dk og www.heleverdeniskole.dk.