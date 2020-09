I Hårlev Sogn lykkedes det at opstille en liste med syv kandidater og én stedfotræder. Foto: Henrik Fisker

Kandidaterne til de nye menighedsråd

Efter denne uges valgforsamlinger i landets menighedsråd tegner der sig nu et billede af, hvem der skal styre kirkerne de kommende fire år.

Intet er dog afgjort endnu, da valgreglerne foreskriver, at de opstillede lister kan udfordres af andre kandidater, der ønsker at stille op. Det kan ske indtil fire uger efter den første valgforsamling, hvilket i de allerfleste tilfælde vil sige tirsdag 13. oktober. Hvis det sker, bliver der kampvalg til menighedsrådet tirsdag 17. november, hvor folkekirkemedlemmerne i det pågældende sogn skal møde op og afgive deres stemme.

På Stevns lykkedes det i alle sogne at opstille en kandidatliste til de nye menighedsråd - med undtagelse af Strøby og Valløby sogne, hvor der manglede henholdsvis to kandidater og én kandidat i at fylde alle pladser til Nordstevns Pastoats menighedsråd ud. Derfor skal sognebørnene møde op til endnu en valgforsamling, som holdes tirsdag 6. oktober kl. 17 i Valløby Forsamlingshus og kl. 19 i Kirkeladen i Strøby.