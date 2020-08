En af Stevns? mange perler: caféen ved Boesdal Kalkbrud har fået Kystdirektoratets ord for at kunne fortsætte med at give en positiv oplevelse til turister og stevnsboer. Privatfoto

Kampen om en café i Boesdal

Stevns - 26. august 2020 kl. 14:51 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først så åbnede den, så lukkede den, men nu er den atter åbent for mange glade kunder.

Det er Boesdal Is-Café, der er tale om.

Hvorfor skrive om den? Jo, dels fordi der har været et mindre drama om stedet, og dels fordi der er kommet læserhenvendelser, bl.a. fra Ella Jensen, som er kendt som arrangør af bl.a. kirkekoncerter, og når hun skriver ros, må det stå til troende:

»Det er et vidunderligt sted med supergod mad og fantastisk udsigt. Besøgende elsker stedet, som er helt unikt med udsigt til Østersøen, mens man nyder den dejlige æblekage, som enhver bør smage«, lyder Ella Jensens anbefaling.

Men hvad var det med åbne, lukke og genåbne?

Ministeriel dispensation

For at gøre en lang historie kortere end hornene på det skotske højlandskvæg, som man kan se fra den lille café, så ligger den på Boesdalsvej 19 - et kridtstenskast fra Trampestien og to fra Boesdals Kalkbrud, hvor den ikoniske pyramide står, og hvor det kommende besøgscenter skal ligge.

Men der kom en sag om strandbeskyttelseslinje i vejen, og onsdag 10. juni så Stevns Kommune sig nødsaget til at sende en anmeldelse til Kystdirektoratet.

- Vi skal som myndighed reagere i henhold til lovgivningen, siger centerchef for Teknik- og Miljøforvaltningen Birgitte Nielsen.

Hun henviser, ligesom Kystdirektoratet, til naturbeskyttelsesloven og Natura 2000-områder, hvor der bl.a. ikke må foretages ændringer, etableres hegn og lignende.

Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt.

Det fremgår af Kystdirektoratets sagsbehandling, at caféen er indrettet i bestående bygninger, og at antallet af besøgende i området ikke vil »ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder« for planter og dyr.

Der kunne også have stået, at der i forvejen vader tusinde turister rundt på Trampestien hvert år i netop dette område.

Kommunen bakker op

Men det korte af det lange er, at Kystdirektoratet onsdag 24. juni gav dispensation til indretning af iskiosk i den eksisterende bygning. Men har Stevns Kommune så tænkt sig at benytte sig af sin klageret eller foretage søgsmål ved domstolene?

- Vi har på baggrund af Kystdirektoratets afgørelse givet landzonetilladelse til iskiosken, fortæller Birgitte Nielsen.

Hun understreger:

- I forbindelse med sagen har jeg været på stedet flere gange. Det er sobert og pænt. Den slags virksomhed giver supergod mening. Det er flere af den slags initiativer, som vi vil være glade for, slutter centerchefen.

Den glæde deles af cafébestyrer Mona Knudsen, som i mange år har haft fuldtidsjob i pølsevognen på Køge Torv, som Stevns lokale troubadour Kim Schwartz priste i sangen med samme navn.

- Jeg har måttet sige mit job op for at passe iskiosken. Det er en fornøjelse, at der nu er udsigt, til at jeg kan fortsætte, siger Mona Knudsen, som har stuvende fuld hver torsdag, fredag og lørdag fra kl. 12-20, når caféen er åben.

- Det er overvældende så venligt folk har modtaget os - helt vanvittigt dejligt, lyder det fra Mona Knudsen, som har planer om at fortsætte i mange år endnu.

Guf og belgiske vafler

Så alt tyder på, at selv når besøgscentret som planlagt åbner i forsommeren 2022, så kan man stadig tage en afstikker til Monas idylliske café, nyde is med hjemmelavet guf, belgiske vafler og gammeldags æblekage, lidt væske til ganen, og selvfølgelig også få en burger og en ristet med brød. For håndelaget fra Køge Torv er ikke glemt endnu.