Kampen for Udkiggen går videre

Stevns - 28. januar 2018

Stevns Fyrforening har en stor portion skepsis over for de udmeldinger, der er kommet om, at det lille vagthus: Udkiggen i forbindelse med fyret ikke skal laves nævneværdigt om.

Det var Realdania og Stevns Kommune ellers inde på i en pressemeddelelse, der blev sendt ud i sidste uge om det stort anlagte trappeprojekt ved Stevns Fyr.

I den forbindelse er der nu sat en større geoteknisk undersøgelse i værk for at finde ud af de geologiske forhold i Klinten, hvor trappen skal fastgøres.

- Vi er en del borgere, som siden præsentationen af Realdania-projektet for fyrcentret har arbejdet hårdt på at få bevaret Udkiggen i sin nu værende form - altså ikke ændret til ukendelighed, som det ifølge projektet var meningen. Der er så mange lokale, som turister, der har bedt os om at »gøre noget«, forklarer Jane Christoffersen, der er formand for Stevns Fyrforening, da DAGBLADET spørger, hvad det egentlig er, at de vil opnå med en nyligt igangsat underskriftsindsamling.

Lørdag 13. januar satte foreningen gang i en underskriftsindsamlingen, der på nuværende tidspunkt har samlet 123 underskrifter.

- Det var for at få tilkendegivelser fra borgerne om, hvad de mener om at lemlæste Udkiggen. Der er mange fine kommentarer, som tydeligt viser, hvad det drejer sig om, hvis nogen skulle værre i tvivl - indtil nu er vi yderst tilfredse med de underskrifter, vi har fået, siger Jane Christoffersen:

- Torsdag 18. januar får vi så tilsendt en pressemeddelelse, hvoraf det, umiddelbart i hvert fald, fremgår, at man nu har besluttet, at Udkiggen bevares, som den er. Hvis man nærlæser, kan man faktisk ikke være helt sikker. Den besked, som vi har fået indtil nu, har været, at der bliver ikke ændret på projektet. Det er hele pakken, med delvis nedrivning af Udkiggen, samt nogle af de andre militære bygninger, etablering af trappe med mere. Ellers er der ingen »gave« fra Realdania.

- Hvis du læser videre, vil du se, at vi har besluttet at fortsætte underskriftindsamlingen, der jo altså allerede var sat igen, lidt endnu - for man ved jo aldrig, lyder den skeptiske kommentar fra formanden for fyrforeningen.

Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann, Stevns Kommune, siger i en kommentar til dette udsagn, at »der er ingen tvivl om, at vi bevarer Udkiggen - bortset fra tilbygningen.«