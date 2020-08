Kammerkoncert i Taastrup er udsolgt

Fredag 28. august åbner The Norrmans B&B i Taastrup dørene for publikum til en klassisk kammerkoncert i miniformat. På grund af coronarestriktionerne er der begrænset adgang, og den er derfor allerede udsolgt kort efter annonceringen på de sociale medier, og der er oprettet en venteliste.

Koncerten er støttet af Kulturministeriets pulje for sommeraktiviteter og derfor et gratis arrangement, og interessen har været utroligt stor.

- Det er vi naturligvis glade for, men det minder os også om, at vi kan og skal lave mange flere kulturelle arrangementer på Stevns. Alle har savnet den levende musik - det fornemmer vi tydeligt, siger Lea Quortrup, der selv optræder til koncerten, der finder sted i den gamle lade på gården i Taastrup.

De 40 tilhørere, der nåede at sikre sig en gratis billet til koncerten, kan se frem til at høre klassisk musik fra det franske og tyske repertoire, f.eks. Schumann, Strauss, Fauré, Duparc og Poulenc. Dog også lige med en afstikker til Estland og Arvo Pärts stemningsfulde, næsten meditative stykke: Spiegel im Spiegel for cello og klaver.