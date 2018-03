Kalk som overskrift på nyt museum

- Råstofudvinding bliver et gennemgående tema, som knytter hele egnen sammen. Slots- og Kulturstyrelsen ser gerne, at egnsmuseerne i landet har hver sit særpræg, der kendetegner det område, som de ligger i. Her byder vi ind med kalken - men det kommer dog ikke til at fylde alle kvadratmeter ud. Der skal jo også være plads til at præsentere andre dele af lokalsamfundets historie, siger han.