Kæmper mod en udlejningsindustri af store sommerhuse

Et helt konkret projekt med op til 25 udlejningssommerhuse med swimmingpool, spabad og aktivitetsrum er under opsejling på baggrund af den eksisterende kommuneplan for 2017. Og allerede inden dette har været igennem en lokalplanlægning og er ført ud i livet, er det nu lagt ind i forslaget til kommuneplan 2021, at det skal være muligt at opføre endnu 18 såkaldte supersommerhuse ved at udvide anlægsområdet syd for Havnelev Enghave. En udvidelse, som i planen er benævnt Skovbo.