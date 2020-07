Kæmpekastanjen i Lund er faldet

Af Rikke Michael Hansen Gamle træer er med deres tykke, detaljerige stammer, krogede grene og store trækroner noget særligt. De er smukke at kigge på, og så giver de skygge, optager CO2 fra luften og er levested for mange dyr, svampe og planter.

Men en gang imellem sker det, at én af de gamle kæmper må lade livet. Denne skæbne overgik for nylig en gammel hestekastanje på Lund Gade, da den i løbet af vinteren var begyndt at vise svaghedstegn.