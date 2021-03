Se billedserie Der er stor koncentration, da 15-årige Alexander Iain Hornett skal affyre sine første pile. Men da han har prøvet det før, så finder han ret hurtigt ind i en rytme. Og selvom han ikke rammer plet, så får han at vide, at han gør det godt, da han formår at holde pilene samlet på skiven. Nu skal han derfor blot arbejde med at indstille sit »sigtekorn« til det rigtige punkt på skiven, som han får at vide af instruktøren. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kæmpe interesse: Nu satser den lille, lokale idrætsforening på bueskydning

Stevns - 14. marts 2021 kl. 06:20 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Hellested Idrætsforening indkøbte oprindeligt nogle buer for at kombinere e-sport med noget fysisk aktivitet for de unge mennesker foran skærmen. Men der har vist sig så stor interesse for sporten med bue og pil, at man nu opretter en helt ny bueskydnings-afdeling.

Det gælder om at ramme inden for skiven. Metaforen er ofte brugt. Men i Hellested Idrætsforening er det nu helt bogstaveligt, når de bruger denne talemåde. Med indkøb af 13 hårdt opspændte sportsbuer med dertilhørende pile, skiver og sikkerhedsudstyr, gør de nu alvor af at skabe en helt ny afdeling for bueskydning.

Torsdag aften var den første gruppe af kommende bueskytter således samlet til en introduktion til sporten under halvtaget foran Hellested Idrætsforenings klubhus.

- Egentlig startede det med, at vi købte nogle buer i forbindelse med vores e-sport, så de unge mennesker både kunne få aktivitet foran skærmen, men også noget fysisk aktivitet, de syntes var sjovt. Men det viste sig hurtigt, at der var endnu større interesse for bueskydningen end for e-sporten. Så nu skaber vi simpelthen en afdeling for bueskydning, hvor der skal være plads til alle, da vi regner det for en familiesport, siger Søren Petersen, der er formand for Hellested Idrætsforening.

Nu og her kun udendørs Da man i øjeblikket kun må bedrive udendørs aktiviteter med op til 25 deltagere på grund af corona-restriktioner, så er klubhuset lukket af og al aktivitet foregår uden for. Alle buer bliver da også sprittet grundigt af efter hver bruger.

Fremover, når indendørs aktiviteter bliver muligt, vil det også være muligt at bruge den gamle gymnastiksal ved skolen til bueskydning.

- Vi har fået tilskud af både DGI, DIF og Stevns Kommune til at realisere en afdeling for bueskydning. Og det betyder, at vi i første omgang har kunnet indkøbe 13 buer og andet udstyr. Men interessen har vist sig så stor, at vi allerede har bestilt 13 buer mere, så vi i alt vil have 26 buer i foreningen, forklarer Stig Houmøller, der også sidder i bestyrelsen for Hellested IF samtidig med, han er involveret i e-sport.

Sådan er det i små foreninger. Her kan ildsjælene slet ikke lade være med at brede sig over mere og mere.

Faktisk har DGI og DIF være meget rundhåndede og har hjulpet foreningen med 82.000 kroner til den nye aktivitet. Stevns Kommune har også ydet tilskud, hvilket har gjort det muligt at få en container, der nu er sat op som redskabsrum ved klubhuset.

Det er meningen, at man skal mødes om bueskydning til den første rigtig træning tirsdag 23. marts klokken 17, og med den store interesse, der har vist sig, så er det ikke nok med et hold. Inden da kan der blive tale om nogle mindre events lige som torsdag aften med en introduktion til sporten.

Instruktører Sammen med Stig Houmøller har Søren Petersen været på instruktørkursus i Vordingborg. De to er derfor hjælpetrænere, men stod denne torsdag aften for introduktionen, da cheftræneren desværre var blevet syg og måtte melde afbud i sidste øjeblik.

De fremmødte blev instrueret grundigt i sikkerhed og grundbegreber, inden de fik lov til at tage fat i buen og skyde deres første pil af sted mod skiven. Seks pile kunne hver enkelt skyde mod de to opstillede skiver, inden den næste kom til efter pilene var trukket ud af skiven og buen grundigt sprittet af.

Åndedrættet er vigtigt - Husk at åndedrættet er rigtig vigtigt, når I skal affyre pilen, lød det belærende fra instruktøren, mens de 15-årige drenge og de lidt ældre deltagere, der var mødt op til introduktionen, lyttede opmærksomt til, mens regnen trommede på halvtaget ved klubhuset.

Banen var målt op, så der var seks meter hen til de to skiver. Vejret byder endnu ikke til at stå ude på græsarealerne, så til en opstart, er det, hvad det kan blive til.

- Det vigtigste er, at vi nu kommer i gang, lyder det fra Stig Houmøller.

Facebook-gruppen. Hellested Bueskydning, har allerede 123, der synes godt om siden, og mange af dem har ifølge Søren Petersen og Stig Houmøller meldt sig til at få en introduktion til bueskydning.

- Så det er godt, at vi snart har 26 buer at gøre godt med, siger formanden for Hellested Idrætsforening, der har mange jern i ilden i forsøget på at trække lokalbefolkningen ned på idrætsanlægget.