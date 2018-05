Mika & Tobias optræder til Mælkens Dag med deres populære mælkesang: »Ikke mere mælk«, som er blevet afspillet næsten 6,4 millioner gange på Youtube. Pressefoto

Kæmpe-hit fra Stevns skal promovere Mælkens dag

Stevns - 31. maj 2018 kl. 14:28 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mika Schultzs og Tobias Madsens ørehænger, som handler om at løbe tør for mælk, er et kæmpehit hos børn.

Førstnævnte er fra Store Heddinge, mens Tobias er fra Mariager.

De mødte hinanden på en efterskole og har siden være bedste venner. Mikas storebror, Benjamin, optræder også i den utroligt populære musikvideo, og resten af familien i Store Heddinge har været med til at producere videoen, som bruger de smukke steder på Stevns som kulisse.

Mika & Tobias har gjort både Stevns og mælk landskendt med deres mælkesang på Youtube. I skrivende stund har videoen og sangen været afspillet næsten 6,4 millioner gange.

Så hvem andre end disse to skal underholde til Mælkens Dag, når det den bliver afholdt to steder i Danmark på fredag 1. juni.

Begge steder deltager de to YouTube-stjerner, der netop blev kendt for deres sang om mælk: »Ikke mere mælk«.

De unge herrer starter dagen hos trampolinparken X-Jump i Kolding, hvor de optræder og hopper med gæsterne. Derfra tager de til København, hvor de om eftermiddagen går på scenen på Gråbrødretorv efter et VIP-arrangement for heldige fans.

Det er Mejeriforeningen, der arrangerer Mælkens Dag i Danmark. Her håber man især på, at mange unge vil deltage i festlighederne. Marketing manager i Mejeriforeningen, Lars Witt Jensen, er derfor rigtig glad for, at Mika & Tobias har sagt ja til at optræde med deres sang om mælk.

Arrangementet på Gråbrødretorv i København begynder klokken 16 og alle er velkomne til at komme og fejre mælken. Her er der masser af underholdning, selfie-muligheder og rigeligt med mælk til de fremmødte - selvom der fra scenen nok vil lyde at der er: »ikke mere mælk!«