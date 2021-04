Med titlen fulgte en check fra Dansk Ride Forbund til Stevns Rideklub. Fra venstre er det Louise Jensen, Jasmin Schroeder på championaten Samson og Hanne Schnack Nielsen. Foto: Rikke Michael Hansen

Kåret som Årets Rideklub

Stevns - 28. april 2021 kl. 06:45 Af Rikke Michael Hansen Kontakt redaktionen

Fællesture, fastelavnsridning, miljøtræning, kurser og ikke mindst dressur- og springstævner er blot nogle af de tilbud, som Stevns Rideklub (SRK) arrangerer til glæde for sine medlemmer.

Ud over de eksisterende medlemmer har man i klubben også stort fokus på at tiltrække nye medlemmer til, og trods et noget anderledes år med corona - og dermed færre og anderledes arrangementer til følge - så er det i den grad lykkedes klubben at få flere »ind i folden«. Den relativt lille klub havde ved udgangen af 2019 27 medlemmer. Det tal var 12 måneder senere steget til 52, hvilket svarer til næsten en fordobling i medlemstallet på blot et år. Medlemmerne kommer fra Stevns og omegn, endda hele vejen fra Næstved, og 14 er juniorer.

De mange aktiviteter og ikke mindst den flotte medlemsfremgang er da også blevet bemærket af Dansk Ride Forbund (DRF), som for nylig udnævnte Stevns Rideklub til Årets Klub 2020. Ud over Stevns Rideklub var fire andre klubber nomineret til prisen. Det var klubberne: Stutsborg Rideklub, Odsherred Rideklub, Frederiksværk Rideklub og Nordøstsjællands Rideklub.

Det var en glad og taknemmelig bestyrelse, der fik overrakt den gode nyhed af rideforbundet, som også havde et diplom og en pengegave på 20.000 kroner med til klubben.

Første 'onlinestævne' i DK

Stevns Rideklub blev stiftet 27. oktober 1999 og holder til på Trommeslagervej lidt uden for Store Heddinge.

- Tidligere lå klubben på den modsatte side af vejen, men for fire-fem år siden flyttede vi ind her på Trommeslagervej 20, hvor vi lejer os ind, oplyser klubbens kasserer Louise Jensen.

Ligesom det gælder for mange andre foreninger, har 2020 også været et noget anderledes år for SRK. Ellers planlagte arrangementer og stævner måtte enten aflyses, udskydes eller gennemføres på anden vis. Og særligt det sidste har de været rigtig gode til i Stevns Rideklub.

Bl.a. afviklede klubben 24. marts sidste år Danmarks første online dressurbedømmelse:

- I stedet for at samles til et fysisk stævne skulle deltagerne ride programmet derhjemme, filme det og sende det ind, og så fik de en bedømmelse af dommer Sandra Charlotte Kempf, forklarer Louise Jensen.

Initiativet blev særdeles vel modtaget med i alt 145 ekvipager.

Da Covid19-restriktionerne vendte tilbage i efteråret, gennemførte Stevns Rideklub flere succesfulde onlinearrangementer i form af online ridt - det ene med ialt 344 deltagere, som alle modtog glimmerrosetter og hjemmelavede diplomer som bevis på deres deltagelse.

Nye spejle og ny bane

Det er også blevet til flere traditionelle, fysiske sommerstævner afholdt på den nyanlagte udendørs ridebane, som for øvrigt skal udvides på et senere tidspunkt. Og i ridehuset er nye spejle sat op, hvilket har været efterspurgt af klubbens ryttere.

Hver torsdag aften mellem kl. 17 og 20 er der klubaften, hvor medlemmer kan benytte ridehuset på Trommeslagervej 20, som ud over privat opstaldning med plads til 34 heste, ridehus og udendørs baner er omgivet af flere folde og to små skovområder.

- I løbet af året har der også været arrangeret flere fællesture for klubbens medlemmer og gæster. Vi mødes på Trommeslagervej og rider ud på ture i det omkringliggende terræn i både skov og på vej, fortæller bestyrelsesmedlem Jasmin Schroeder, som i 2020 stod øverst på championatlisten for D-stævne i Distrikt 3, dressur.

Fire andre af klubbens medlemmer var også placeret i toppen på Distrikt 3's championatsliste sidste år.

Favner bredt

Der har endvidere været afholdt forskellige kurser i bl.a. dressur, bomtræning og miljøtræning, og så har klubben samlet skrald i samarbejde med Ren Natur.

- Vi laver mange forskellige typer af arrangementer, da vi ønsker at ramme i bredden, forklarer klubbens formand Hanne Schnack Nielsen, som også løfter sløret for klubbens planer i indeværende år, hvor det lige nu ser ud til at lysne lidt for større arrangementer:

Der er dressurkursus i slutningen af april. I maj kommer et TREC-kursus samt et aftendressurstævne for 50 starter - ud fra det corona-venlige 'rid og skrid'-koncept, som DRF betegner det. Og i løbet af sommeren og efteråret er der planer om flere dressur- og springstævner samt afvikling af Stevns Mesterskabet, hvor også Stevns' to øvrige rideklubber: Østsjællands Rideklub i Himlingøje samt Rideklub Strålen i Strøby plejer at deltage.

Så selv om det er en anderledes tid, er der god udvikling og masser af energi i den lille lokale rideklub.