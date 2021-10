Julie inviterede borgmester på en kørestolstur

Se billedserie Borgmester Anette Mortensen (V) var inviteret en tur rundt i købstaden af Julie Maimann Nielsen for at mørke på egen krop, hvordan det er at komme rundt i en kørestol. Foto: Erik Nielsen

26-årige Julie Maimann Nielsen er efter en fejloperation i sit knæ tvunget til at komme rundt i kørestol. Brosten, kantsten, perroner og stejle trapper uden gelænder gør dagligdagen til noget af en udfordring, hvilket borgmester Anette Mortensen også fik at føle på egen krop, da hun blev inviteret på en kørestolstur i Store Heddinge. De fleste kan hurtigt komme rundt i centrum af købstaden. Så stor er købstaden trods alt heller ikke. Men forestil dig at være bundet til en kørestol og skulle opleve byen derfra. Så bliver det straks en anden sag.

Det fandt borgmester Anette Mortensen ud af, da hun var inviteret en tur rundt i byen af kørestolsbrugeren Julie Maimann Nielsen, som efter en fejloperation i knæet har fået varige mén og derfor må tage klare de fleste af sine ture fra en kørestol.

- Min pointe er, at vi som kørestolsbrugere mange gange bliver glemt. Derfor vil jeg gerne gøre opmærksom på os, lyder det fra den 26-årige Julie Maimann Nielsen, der godt kan rejse sig op og gå en smule, men smerterne og udmattelsen gør, at hun hurtigt bliver nødt til at sætte sig ned igen.

Bor i Rødvig Hun bor i Rødvig, men bruger handler mestendels i Køge og Store Heddinge. Derfor var hun for en uge siden på en tilsvarende tur i kørestol med borgmester Marie Stærke fra Køge. Denne dag er det så borgmester Anette Mortensen fra Stevns, der er sat i stævne, og samtidig er avisen inviteret til at tage turen med dem rundt i byen.

- Vi tager mange ting for givet, men når man er bevægelseshæmmet skal rundt, så oplever man hurtigt de barrierer, der er. En ting, der er særligt gældende for Store Heddinge, det er de høje kantsten. Det må du meget gerne bemærke, lød det fra Julie Maimann Nielsen, da borgmesteren havde fået sig placeret i kørestolen, og de sammen tog afsted.

Som uddannet ergoterapeut, så er Anette Mortensen ikke helt ubekendt med en kørestol som et hjælpemiddel. Men hun fik dog ret hurtigt sin sag for. Ikke mindst ved første stop, som var Store Heddinge Station. Det lykkedes dog borgmesteren at forcere kantstenen op til fortovet foran stationen.

Her måtte Julie Maimann Nielsen give fortabt og tage turen på kørebanen hele vejen forbi busholdepladserne, så hun kunne komme om til perronen.

- Jeg tager dig med herhen, fordi der jo ifølge planerne snart skal laves en ny station i Rødvig. Så vil jeg gerne bede jer tage kørestolsbrugere med på råd, så det bliver tænkt med ind i byggeriet. Jeg ved godt det kan være vanskeligt at lave eksisterende bygninger og anlæg om, og derfor er det endnu vigtigere at tænke handicapvenlige løsninger ind i byggeriet, når der bliver bygget nyt, pointerer Julie Maimann Nielsen, der denne dag gerne vil sætte fokus på handicappede i kørestol.

Borgmester Anette Mortensen lover, at det er noget, som de nok skal være opmærksomme på.

- Vi er jo også ved at bygge et stort, nyt besøgscenter i Boesdal, og jeg ved, at det er med i overvejelserne, hvordan vi sikrer, at kørestolsbrugere kan komme ned til besøgscentret, lyder det fra borgmesteren.

Apotek fremhæves Julie Maimann er glad for at komme på Stevns Apotek, da der her en en automatisk skydedør, og det er muligt at køre direkte ind uden hjælp. Men når det er sagt, så synes hun godt, at andre butikker i byen kunne gøre mere for at hjælpe kørestolsbrugere og dårligt gående.

- Jeg synes også, det er mærkeligt, at så mange butikker ikke har en kørestolsrampe. Eller gelænder de steder, hvor der er trapper ind til døren, så dårligt gående kan komme ind, siger 26-årige Julie Maimann Nielsen:

- Og hvis der ikke er et skilt med, at de har en kørestolsrampe tilgængelig, så holder jeg faktisk helt mig væk.

Hun peger på, at det ville være fint både med et skilt og en eventuel klokke ved døren, så det var muligt at komme i kontakt med personalet, hvis man ønsker at bruge rampen.

- Det er svært at bruge midtbyen. Alle, der er besværede eller usikre i deres gang, er udfordrede. Det ville jeg ønske, der var mere fokus på, siger hun.

Mobile ramper Butikkerne kunne ifølge Julie Maimann Nielsen eksempelvis gå sammen om mobile ramper til kørestole.

- Det er meget, meget hårdt. Det er faktisk hårdere, end jeg troede, bare det at komme rundt, og når der så også er nærmest uovervindelige forhindringer, så kan jeg godt se, at det er en udfordring. Jeg må sige, at det er en øjenåbner selv at prøve at komme rundt i kørestol. Belægninger gør det rigtigt svært, så jeg er da glad for, at vi fik lagt asfalt ved rådhuset, så det er nemmere for kørestolsbrugere og folk med krykker eller rollator, siger borgmester Anette Mortensen.

Julie Maimann Nielsen er glad for, at både borgmesteren i Køge og nu også i hendes hjemkommune tog imod invitationen.

- Jeg håber du får et andet syn på tingene ved selv at prøve det, siger den 26-årige kvinde fra Rødvig.

Mange stoppede på turen rundt, fordi de kender Anette Mortensen. De undrede sig over, at se hende i en kørestol og spurgte, hvad det handlede om, eller om der var sket noget, siden hun sad i en kørestol.

Da folk fik forklaret folk, hvorfor borgmesteren sad i kørestol i fredags, var de meget positive omkring det.

- Jeg bliver jo ikke selv lagt mærke til på samme måde, når jeg kommer alene rundt. Så det er en fin måde at få skabt noget opmærksomhed. Folk må jo gerne spørge, om jeg har brug for hjælp. Jeg er jo heller ikke den eneste, der har det svært, siger hun.

Til det bemærkede Anette Mortesen, at hun og andre mange gange holder sig tilbage med at spørge, da hun ofte har fået at vide, at det klarer kørestolsbrugeren selv.

- Jeg mener, det er bedre at spørge, så kan man jo bare takke nej, hvis man ikke ønsker hjælp, og så er den ikke længere, siger Julie Maimann Nielsen.

Opmærksomhed Julie Maimann Nielsen var for et år siden gennem en knæoperation, der har givet hende varige mén. Og selvom hun er udfordret med sine smerter i det daglige, har hun stadig energi til at råbe op.

- Jeg kan godt gå. Jeg går med krykker til daglig. Men jeg bruger min kørestol, når jeg ved, at det bliver udfordrende og hårdt. For eksempel i Køge eller i Store Heddinge, hvor der er mange bump på vejen rundt, som er svære eller gør vanvittigt ondt at komme igennem, siger Julie Maimann Nielsen:

- Jeg forventer jo ikke, at hele verden bliver lavet om. Men det er godt, hvis nogle oppe i systemet får øjnene op. Vi lever også i en tid, hvor der er meget fokus på kroppen. Men hvor er fokus på os, der sidder i kørestol eller går med krykker eller rollator?

Har lært noget Borgmester Anette Mortensen er glad for udfordringen til at tage med rundt i Store Heddinge i kørestol.

- Selvom jeg godt vidste lidt om det, og at det er svært at køre med en kørestol, må jeg indrømme, at det også var meget hårdt, så der er da helt sikkert en øjenåbner, som vi politisk skal være opmærksomme på, siger Anette Mortensen

Og hun tager også kritikken til sig fra Julie Maimann Nielsen om, at der er for få p-pladser for handicappede på Nytorv. Der er èn i hver side af Nytorv ud af de i alt 38 parkeringspladser.

- Det er da noget, vi godt kan se på. Og jeg tænker, at der er nogle regler for, hvor mange der skal være, siger borgmesteren, da det bliver bragt op af Julie Maimann Nielsen.

- Mange har måske ikke overskuddet til at råbe op. Men jeg har brug for at fortælle andre, hvordan verden også kunne se ud. Vi er mange, der ville ønske, det var nemmere at komme rundt, hvad enten man sidder i kørestol eller går med krykker eller rollator. Og en eller anden skal jo råbe højt op om det, siger den 26-årige kørestolsbruger.