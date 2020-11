Juleværker - et alternativ til de sædvanlige julemarkeder

Stevns/Faxe: Stort set alle julemarkeder er lukket ned i år. Det betyder, at rigtig mange af dem, der producerer egne ting, som sædvanligvis sælges her op til Jul rundt omkring på forskellige julemarkeder, risikerer at brænde inde med en masse gode ting på hylderne. Derfor fik kunsthåndværker Charlotte Mannstaedt den idé, at der kunne laves et distribueret julemarked i stedet for.