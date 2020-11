Juletræssalg holder flyttedag

Grundet et større anlægsprojekt i Solgårdsparken i øjeblikket bliver det ikke muligt for AIK 65 Strøby at sælge juletræer fra den normale plads ved Solgårdens parkeringsplads i Strøby Egede. Det er ellers en lokation, som klubben har haft i over 20 år.