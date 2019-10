Se billedserie Hans Henrik Jensen med sin jagthund: Balou ved én af de søer, som han har anlagt på sin 12 hektar store grund ved Renge. Privatfoto

Juletræsdyrkeren fylder rundt

Stevns - 01. oktober 2019 kl. 19:01

Af Henrik Fisker

De fleste kender sandsynligvis mest Hans Henrik Jensen som manden med juletræerne. De seneste 40 år har han været forhandler af både nordmannsgran og rødgran til en bred kundekreds. Det er forklaringen på, at folk i både Danmark, England, Estland, Finland, Polen, Rusland, Sverige, Tjekkiet og Tyskland har kunnet fejre stevnsk jul.

Men der foregår dog også andet end produktion af juletræer hos Birkely Vækst & Anlæg, der lever af at rådgive og udføre anlægsarbejder for private, virksomheder og offentlige myndigheder.

Virksomheden grundlagde Hans Henrik Jensen med bopæl på Østergaardsvej i Renge i 2003 på et tidspunkt, hvor han havde rundet 50 år. Siden da har han uddannet seks anlægsgartnere, og én af dem er Christian »Fromme« Sørensen, som er udset til at overtage virksomheden på et passende tidspunkt i nær fremtid. Anledningen er, at mester selv fylder 70 år på onsdag 2. oktober.

Indfødt stevnsbo

Hans Henrik Jensen er vaskeægte stevnsbo som søn af nu afdøde Hans Jensen i Bjælkerup, men det afholdt ham dog ikke fra at forlade halvøen i 17 års-alderen, hvor han drog til Sverige og fik forskellige job som skytte, da han fra barns ben gik op i jagt med liv og sjæl. Efter nogle år kom han tilbage for at aftjene sin værnepligt, der blev forlænget til i alt fem år som officer i forsvaret.

Landbrugsskolen

Dernæst kom han på Kalø Landbrugsskole, hvor han fulgte den særlige jagt- og vildtlinje. Med den ballast søgte han ud som herregårdsskytte, men de stillinger hang just ikke løst ved patronbæltet, så han blev i stedet ansat hos Wilson Jagtrejser. Her blev han hurtigt en skattet medarbejder, da hans indsigt i jagt og sans for service og salg viste sig at være en rigtig god kombination. Han tilrettelagde og deltog som guide på talrige jagtrejser i lande som Polen, Ungarn, Skotland og mere eksotiske steder i Afrika, blot for at nævnte et udsnit af destinationer.

De gode relationer, som han fik i den tid, blev siden meget værdifulde, da han i en halv snes år drev sit eget selskab med jagtrejser først hjemmefra og siden fra Algade i Store Heddinge.

Interesse for miljøet

Fritiden bruger Hans Henrik Jensen gerne i naturen, og i de senere år har han for alvor fået øjnene op for værdien af miljømæssigt bæredygtige løsninger. Det gælder både på hans egne 12 hektar ved Renge, hvor han har anlagt et par søer, og i øvrigt, hvor han holder godt øje med biodiversiteten.

Familien har en høj plads hos fødselaren, der foruden hans kone: Bente tæller døtrene: Camilla og Charlotte og to børnebørn på 13 og 17 år. Fritiden tilbringes desuden som aktivt medlem af Store Heddinge Rotary Klub, som han også har været præsident for.

Fødselsdagen fejres under private former, og han er bortrejst på dagen.