Julemarked i Ræveholm

- Et par af os har lige været på kursus hos Flowers by Ida og der har vi fået masser af inspiration til juledekorationer både med og uden kalenderlys samt adventskranse, gravpynt, dørkranse, m.m., alt det starter vi på i denne uge og det hele sælges til meget rimelige priser fortsætter Rita Siig.

Man har også mulighed for at nyde et glas gløgg og æbleskiver. Samtidig er der mulighed for at høre mere om bofællesskabet for seniorer, som beboerne priser i høje vendinger.