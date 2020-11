Julemanden huskede mundbind

Det er november, og så er der ikke længe til december, og vi nærmer os jul. Sådan er det også i år, selv om det er svære tider med corona, hvor det ikke går an at samles i store forsamlinger, og man skal huske at tage mundbind på, når man går ud.

I den forgangne weekend måtte STG Vallø trække stikket for sit traditionelle julekræmmermarked i Hårlevhallen, men en halv snes kilometer længere mod nord blev der gennemført et privat julemarked i noget mindre målestok. Både lørdag og søndag var det muligt at supplere samlingen af nisser og andet godtfolk i Fælleshuset, der ligger i Vallø Strandpark bag Strøby Egede Bibliotek.