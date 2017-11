Julemand med lokalkendskab

Uanset om han nu kommer fra Rovaniemi, Uummannaq eller Nordpolen, viste Julemanden sig snart at have et helt ekstraordinært godt lokalkendskab til Stevns. Flere kandidater fra det netop overståede kommunevalg har sikkert undret sig over at blive tiltalt direkte af den hvidskæggede herre i det røde tøj. Således fik både Mikkel Lundemann Rasmussen og Line Krogh Lay beskeden om, at de allerede har fået deres julegave i år, mens Rasmus Englund måtte notere, at han må vente fire år mere på måske at få sin julegave.