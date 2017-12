Juleaften for ensomme er fuldt booket

- Jeg har jo opholdt mig en stor del af min fritid her som frivillig på lige fod med alle andre. Nu er det pludselig blevet mit job at være her og få tingene til at ske, og det forhindrer mig bestemt ikke i, at jeg også i år skal holde jul netop her - tværtimod, siger Rikke Ackermann, der slår fast, at hun også i år holder juleaften på Café Stevnen.