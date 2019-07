Jubilæumsrock slutter sæsonen i Solgårdsparken

- Det er meget specielt, at et band er blevet en så traditionel del af en forenings arrangementer, og det er folkene i Solgårdsparkens Støtteforening stolte af. Rigtig mange ser frem til et gensyn med det populære band og dets mange hits. Dansegulvet plejer at være fyldt fra de første strofer slås an og aftenen igennem. The Rocking Ghosts kan lide at have god kontakt til sit publikum, og man skal ikke være bange for at komme med opfordringer til, hvad de skal spille, siger Carl Olli Pedersen, der er formand for Solgårdsparkens Støtteforening.