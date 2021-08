Jubilæumsfesten fortsætter i lokal boldklub

- Jeg synes vi har sat et program sammen som spænder ret bredt, og der i den grad gjort plads til de danseglade. Både med Silas Holst, men ikke mindst for alle, når Greatest Hits spiller op med sin dansevenlige musik, lyder det fra Christian Jensen.

- Og naturligvis er DJ Emil også på banen denne dag og Cirkus Bella Donna underholder. Det er rigtigt set, at søndagen er lagt an for familier med børn. Der kommer eksempelvis også en ballonmand, siger Christian Jensen, der også peger på en anden vigtig detalje.

For hele weekenden vil koncert-området være omkranset af et stort marked med kræmmere, erhvervsdrivende, madboder og ølvogne.

Det er muligt at købe et weekendpas i forslag til 150 kroner på billetto.dk, hvor man sparer 50 kroner, da indgangsbilletten for hele weekenden koster 200 kroner, hvis man køber den ved indgangen. Børn under 12 år får en lidt billigere billet, da der er slået en 50'er af prisen for voksne. Hvis man bil opleve at danse med Silas Holst skal man købe en ekstrabillet i forsalg til 250 kroner.