Leif Christensen har været med til at arrangere det populære bankoshow i samtlige 39 år. Foto: Rikke Michael Hansen

Jubilæumsbanko må vente et år

Stevns - 18. august 2020 kl. 17:06 Af Rikke Michael Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert år den første tirsdag i oktober plejer Stevnshallen at få besøg af en masse forventningsfulde og glade mennesker. Indenfor er halgulvet fyldt op med borde og stole i lange rækker, og på scenen står Tema Banko-Carl og sørger for underholdning og bankospil.

Sådan har det været i mange år, og egentlig var 2020 året, hvor Sydstevns G&I's populære bankoshow i Stevnshallen skulle afholdes for 40. gang.

Går den forkerte vej

- Men sådan som tingene udvikler sig lige nu i forhold til situationen med corona, så har vi med stor beklagelse besluttet at aflyse årets bankoshow og udskyde jubilæumsshowet til næste år, siger medarrangør Leif Christensen fra Sydstevns G&I.

Bankoshowet med Banko-Carl, Brian og Fætter, som i år var datosat til tirsdag 6. oktober, plejer at være noget af et tilløbsstykke, som trækker mere end 500 mennesker til sportshallen i Store Heddinge.

Arrangørerne har ind til nu ventet og set tiden an i forhold til at kunne gennemføre, men udsigten til, at der efter sommerferien ville blive åbnet op for arrangementer med op til 500 deltagere er med den seneste udvikling i smittetal mm. ikke længere realistisk.

- Og det kan ikke svare sig at afvikle bankoshowet med færre deltagere, forklarer Leif Christensen.

Jubilæumsshow i 2021

Til gengæld lover han og resten af holdet bag det populære bankoshow, at det 40. jubilæumsbankoshow i stedet vil blive afholdt til næste år. Og datoen er allerede fastlagt; det bliver tirsdag 5. oktober 2021.

Arrangørerne håber, at der til den tid fortsat vil være den sædvanligt gode opbakning fra sponsorer og hjælpere.

- Vi er dybt taknemmelige for den hjælp, som vi nyder, for uden sponsorerne og de frivillige ville det ikke være muligt at afholde så stort et arrangement, slutter Leif Christensen.

Sæsonen er startet

Sydstevns G&I's øvrige aktiviteter er til gengæld så småt startet op igen efter en længere corona- og sommerferiepause.

Hver mandag kl. 19 spilles der banko i klublokalerne på Nørrehusvej 4 i Lyderslev - nu med ensretning, behørig afstand og masser af håndsprit. Sæsonprogrammet indeholder også udendørsaktiviteterne petanque, crocket og fodbold for old boys, og i Sydstevnshallen spilles der atter badminton, med hold for både ungdommen, motionisterne og 60+'erne.