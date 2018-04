Se billedserie Carlo Mathiasen har været forstander i 20 år og lidt til - på mandag holder skolens bestyrelse reception for ham. Foto: Daniel Rye

Jubilæum: Fodbolddrengen endte som topgymnast og skolemand

21. april 2018

20 år i en forstanderstol er et bemærkelsesværdigt jubilæum. Og når stolen står et sted, der gennem alle årene kun er gået frem i elevtal, udvikling og betydning inden for sit felt, gør det jubilæet endnu mere interessant.

Stedet er Gymnastikefterskolen Stevns, og forstanderen hedder Carlo Mathiasen. Han står i dag i spidsen for en efterskole, der med gymnastikken som omdrejningspunkt har formået at skabe sig en niche, der gør skolen til én af de mest eftertragtede af landets 249 efterskoler.

Egentlig var det sidste sommer for 20 år siden, at Carlo Mathiasen kom til det, der dengang hed Stevns Ungdomsskole. Men skolens bestyrelse har først her snart tre kvart år senere indkaldt til reception for at fejre forstanderen - som en direkte optakt til skolens generalforsamling, der finder sted på mandag 23. april.

Nyskabende efterskole

Men hvad ligger egentlig til grund for skolens succes som gymnastikefterskole, når forstanderen oprindeligt foretrak fodbold?

- Min oprindelige ambition var egentlig ikke, at vi skulle ende præcis der, hvor vi er nu - med en målrettet vision om at være den mest progressive og nyskabende efterskole inden for gymnastikkens verden, indrømmer Carlo Mathiasen på spørgsmålet om hans allerførste visioner for efterskolen.

Dog havde gymnastikken med årene slået mere og mere rod i ham, og den første af mange tilbygninger med ham som forstander var da også tilegnet gymnastik.

- Jeg havde en helt klar plan om, at vi skulle have det her lækre springcenter. Vi var forudsigende og byggede blandt andet en række springgrave og hæve-sænkegrave, hvilket var en stor nyhed for sjællandske efterskoler dengang. Skolens bestyrelse var heldigvis med på nytænkningen og satsningen på gymnastikken, og den bakkede derfor op om at investere i det lækre springcenter, fortæller Carlo Mathiasen om sine første år som forstander på efterskolen.

Skarpere profil

Senere blev han mere bevidst om, hvilken slags elever og medarbejdere han gerne ville tiltrække, og hen ad vejen blev skolen udviklet mere og mere i den retning.

- Der skete en forandring i 2004, hvor vi skiftede navn til Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole, simpelthen for at få en skarpere gymnastikprofil, påpeger Carlo Mathiasen og uddyber:

- Jeg kunne se potentialet i at gennemføre den ændring, fordi det kunne være med til at sikre skolens eksistens. Skolen havde jo eksisteret som efterskole siden 1950'erne, men qua tendenserne i tiden gav det mening at gennemføre, fortæller Carlo Mathiasen om en tid, hvor der var flere efterskoler, der fulgte trenden om at profilere sig på en bestemt niche, og hvor efterskolen i Boestofte på Stevns var en af de første til at gøre det.

Fra fodbold til gymnastik

At Gymnastikefterskolen Stevns endte som en gymnastikefterskole med Carlo Mathiasen som forstander, kan vi blandt andet takke en ganske særlig gymnastiklærer og en bademestertjans for. Som ung var Carlo Mathiasens foretrukne sport nemlig fodbold, men som efterskoleelev på Bernstorffsminde Efterskole på Fyn var der en gymnastiklærer, som den unge Carlo havde enormt stor respekt for.

- Samtidig blev jeg tvunget til at lave gymnastik, og pludselig fik jeg øjnene op for sporten og fandt ud af, at jeg faktisk også var god til det, fortæller Carlo Mathiasen om sine første år med gymnastikken.

Gymnastiklæreren var dygtig og gik på det prestigefyldte Ollerup Elitehold. Carlo Mathiasen fik lov til at komme med til træningerne, og det gjorde, at han som blot 16-årig kom på Ollerup Gymnastikhøjskole. Her valgte han fodbold som linjefag, men gymnastikken kunne han ikke slippe for.

Bademester i Ollerup

Da højskoleopholdet var slut, lagde han billet ind som bademester, fik jobbet og dermed to år mere på gymnastikhøjskolen. Og ikke mindst to år mere med gymnastiktræning. Det banede vejen for optagelse på Danish Gym Team, som er forløberen for det, vi i dag kender som DGI Verdensholdet - et hold bestående af nogle af landets bedste gymnaster, der turnerer verden rundt og udbreder den danske gymnastikkultur.

- Jeg blev udtaget til Danish Gym Team to gange, og sammenlagt med 13 år på Ollerups Elitehold og en titel som både danmarksmester og nordisk mester i spring/rytme gymnastik kan man vist roligt sige, at jeg til sidst blev dedikeret gymnastikmenneske, siger Carlo Mathiasen med et smil og en slet skjult reference til den nu udspillede fodbold.

Gymnastikguru fra Stevns

Som færdiguddannet lærer arbejdede Carlo Mathiasen i syv år som gymnastiklærer på Nørre Broby Efterskole og derefter syv år på Idrætshøjskolen i Aarhus - også som gymnastiklærer. At han til sidst endte med at sætte sig i forstanderstolen på Stevns, skyldes blandt andet en tidligere forstander.

- Jeg søgte stillingen som forstander på Stevns, fordi jeg kendte skolen gennem Helge Markvardsen, der var tidligere forstander her, og som var lidt en gymnastikguru, fortæller Carlo Mathiasen, der på det tidspunkt boede i Aarhus sammen med sin hustru: Gitte og deres to små børn.

- Min gymnastikbaggrund er jo selve grundlaget for, at jeg i fællesskab med bestyrelsen og gode medarbejdere har udviklet skolen dertil, hvor den er i dag. Vores opvisninger har udviklet sig helt enormt de sidste mange år, og det gør de kun, fordi vi har dygtige medarbejdere og dermed formår at tiltrække nogle elever, der gerne vil gymnastikken, og som er dygtige til det, eller som bliver det, mens de er elever her hos os, slutter Carlo Mathiasen om den lange gymnastikrejse.

Gymnastikefterskolen Stevns' bestyrelse holder reception i spisesalen for Carlo Mathiasen mandag 23. april kl. 15.30-17.30 som optakt til skolens generalforsamling.